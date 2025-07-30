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30 июля 2025 в 15:34

На Западе узнали о планах Зеленского построить дворец под Киевом

Блогер Шарий: Зеленский и Ермак хотят построить особняки в Козине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, его ближайшее окружение и бизнес-партнеры планируют построить элитные особняки в поселке Козин под Киевом, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его словам, информация об этом имеется у Национального антикоррупционного бюро Украины.

По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца. Четыре дворца должны были быть расположены рядом. <...> НАБУ об этом знает, — написал Шарий.

Как утверждает блогер, помимо Зеленского, речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке, экс-вице-премьере Алексее Чернышове и бизнесмене Тимуре Миндиче — совладельце студии «Квартал 95». Все четверо намерены построить соседние владения в одном из самых дорогих пригородов Киева.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис предположил, что Зеленский может пойти на стратегические уступки, чтобы сохранить власть. По его мнению, президент Украины готов пожертвовать военными позициями ВСУ, чтобы предотвратить угрозу для Киева и удержать политический контроль.

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