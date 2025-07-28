Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 10:40

На Западе назвали истинную цель Зеленского в конфликте с Россией

Меркурис: Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ ради контроля над Украиной

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский может пожертвовать позициями Вооруженных сил Украины ради удержания политического контроля над страной и поста главы государства, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис. По его мнению, если он и его офис утратят столицу, то занимаемый им пост подвергнут сомнению.

Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной, — объяснил эксперт.

Ранее оппозиционные силы на Украине разработали план из трех шагов, чтобы отстранить действующего президента от власти. Сначала они хотят опубликовать компромат на окружение главы государства через Национальное антикоррупционное бюро, требуя отменить изменения в антикоррупционном законодательстве. После этого оппозиционеры выдвинут требования об отставке главы офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко и в конце концов поставят Зеленскому ультиматум: либо он остается номинальным лидером, либо уходит в отставку.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
посты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС опубликовало видео с места ЧП в Астрахани
Названа вероятная причина обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани
Лавров: в администрации Трампа есть разумные люди
Названы организаторы антироссийских протестов на ЧМ по фехтованию в Грузии
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Лавров раскрыл, какое желание европейцев подтверждается каждый день
Петербуржец «обрел» новое сердце после сложной операции
Мужчина 10 лет жил в квартире с останками матери
Педофил в бегах: растлитель более 10 лет использовал паспорт мертвеца
Сорокалетний учитель надругался над пятью школьницами
Симптомы болезни актрисы Сельмы Блэр приняли за опьянение
Подъезд жилого дома обрушился в российском городе
Украинца отправили на фронт из-за костра около дома
Появились кадры смертельной стрельбы на рынке в Таиланде
Дети играли с порохом и загорелись в российском регионе
Плавни, Мирноград, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 июля
«Начал весьма интересно»: стало известно о разговоре Путина и Лукашенко
«Фрики и маргиналы»: Колобков об антироссийских протестах на ЧМ в Грузии
Пловчиха Чикунова пробилась в полуфинал ЧМ в Сингапуре
Сотни тысяч взрывоопасных предметов уничтожили в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.