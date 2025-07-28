На Западе назвали истинную цель Зеленского в конфликте с Россией Меркурис: Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ ради контроля над Украиной

Украинский президент Владимир Зеленский может пожертвовать позициями Вооруженных сил Украины ради удержания политического контроля над страной и поста главы государства, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис. По его мнению, если он и его офис утратят столицу, то занимаемый им пост подвергнут сомнению.

Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это. Настоящая цель Зеленского в конфликте — сохранить политический контроль над Украиной, — объяснил эксперт.

Ранее оппозиционные силы на Украине разработали план из трех шагов, чтобы отстранить действующего президента от власти. Сначала они хотят опубликовать компромат на окружение главы государства через Национальное антикоррупционное бюро, требуя отменить изменения в антикоррупционном законодательстве. После этого оппозиционеры выдвинут требования об отставке главы офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко и в конце концов поставят Зеленскому ультиматум: либо он остается номинальным лидером, либо уходит в отставку.