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30 июля 2025 в 01:21

«Хотели увидеть Париж»: Касаткин прокомментировал свое задержание

Баскетболист Касаткин заявил, что перед задержанием думал о прекрасном Париже

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский спортсмен Даниил Касаткин описал обстоятельства своего задержания во Франции, куда прибыл с невестой Анной 21 июня. По его словам, вместо долгожданной прогулки по Парижу пара столкнулась с неожиданными действиями полиции и резким задержанием, пишет «Коммерсант».

Ожидали как можно скорее увидеть такой прекрасный Париж. Но, выйдя из самолета, мы увидели полицейских. <...> Как только полиция увидела мой паспорт, меня отвели в сторону. <...> Наручники затянули так, что синяки держались еще неделю, — рассказал Касаткин.

Французские власти подозревают баскетболиста в причастности к хакерским атакам на 900 организаций в 2020–2022 годах, включая американские госструктуры. Касаткин категорически отвергает обвинения. Инцидент стал известен лишь 10 июля, спустя почти три недели после задержания.

Ранее Касаткин назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными. В его письме, переданном через адвоката Фредерика Бело, указано, что они угрожают его профессиональной карьере. В настоящее время спортсмен находится под стражей в парижской тюрьме Френ. Касаткин ожидает решения по вопросу экстрадиции в США.

Даниил Касаткин
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Франция
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