«Гнев невыносим»: задержанный Касаткин осудил обвинения в свой адрес

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными. В его письме, переданном через адвоката Фредерика Бело, указано, что они угрожают его профессиональной карьере, пишет РИА Новости.

В настоящее время спортсмен находится под стражей в парижской тюрьме Френ. Касаткин ожидает решения по вопросу экстрадиции в США.

Честно говоря, уровень гнева, кипящего во мне из-за этого, просто невыносим. Из-за этих абсурдных обвинений вся моя карьера под угрозой. Но я уверен в себе, уверен, что выдержу все морально и вернусь еще сильнее, — написал спортсмен.

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль по подозрению в причастности к хакерской деятельности. На момент ареста его агент вел переговоры о контракте на следующий сезон, но теперь карьера спортсмена оказалась под вопросом.

Как пояснил адвокат, французские власти пока не получили официального запроса на экстрадицию от США, которые могут подать его до 23 августа. Процесс рассмотрения такого запроса может занять несколько месяцев. Российское консульство в Париже уже посетило Касаткина и запросило повторную встречу, так как спортсмен жалуется на сложные условия содержания.