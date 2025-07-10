МИД РФ взял на контроль ситуацию с задержанием баскетболиста во Франции

МИД РФ взял на контроль ситуацию с задержанием баскетболиста во Франции Рябков: МИД РФ контролирует ситуацию с задержанием Даннила Касаткина во Франции

МИД России контролирует ситуацию с задержанием российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. Спортсмена арестовали во французском аэропорту Шарль-де-Голль, куда он прибыл, чтобы сделать предложение своей девушке.

Безусловно, конечно, — ответил дипломат на вопрос журналистов, взял ли МИД РФ на контроль ситуацию с Касаткиным.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что российское посольство в Париже разбирается с вопросом задержания Касаткина. Спортсмена поместили под стражу, ему грозит экстрадиция в США.

Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Адвокат баскетболиста Фредерик Бело заявил, что Касаткин не разбирается в информатике, купил подержанный компьютер и даже не умеет скачивать приложения. По его предположению, ПК был изначально взломан хакером, который использовал его в своих целях без ведома клиента.