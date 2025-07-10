Адвокат назвал задержанного баскетболиста из РФ жертвой судебной ошибки

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело заявил, что его подзащитный стал жертвой серьезной судебной ошибки. По его словам, которые цитирует RT, спортсмен купил подержанный компьютер у злоумышленников, а устройство изначально было взломано хакером.

Бело заявил, что Касаткин не обладает компьютерной грамотностью и даже не умеет устанавливать приложения. Баскетболист использовал подержанный компьютер, не сменив аккаунт пользователя. По словам Бело, устройство управлялось удаленно. Касаткин отрицает обвинения и надеется на поддержку российских болельщиков и своей страны.

Ранее агентство AFP сообщило, что Касаткина задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль. После этого его поместили под стражу, теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Российское посольство в Париже разбирается с вопросом задержания Касаткина, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Баскетболист приехал в европейскую страну, чтобы сделать предложение своей девушке.