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10 июля 2025 в 13:43

Адвокат назвал задержанного баскетболиста из РФ жертвой судебной ошибки

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело заявил, что его подзащитный стал жертвой серьезной судебной ошибки. По его словам, которые цитирует RT, спортсмен купил подержанный компьютер у злоумышленников, а устройство изначально было взломано хакером.

Бело заявил, что Касаткин не обладает компьютерной грамотностью и даже не умеет устанавливать приложения. Баскетболист использовал подержанный компьютер, не сменив аккаунт пользователя. По словам Бело, устройство управлялось удаленно. Касаткин отрицает обвинения и надеется на поддержку российских болельщиков и своей страны.

Ранее агентство AFP сообщило, что Касаткина задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль. После этого его поместили под стражу, теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Российское посольство в Париже разбирается с вопросом задержания Касаткина, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Баскетболист приехал в европейскую страну, чтобы сделать предложение своей девушке.

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