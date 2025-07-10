В МИД РФ рассказали о помощи задержанному во Франции россиянину Касаткину МИД РФ: посольство России в Париже разбирается с вопросом задержания Касаткина

Российское посольство в Париже разбирается с вопросом задержания во Франции баскетболиста Даниила Касаткина, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову. Известно, что россиянин приехал в европейскую страну, чтобы сделать предложение своей девушке.

Российское посольство в Париже занимается этим вопросом, — сказала Захарова.

Ранее агентство AFP сообщило, что Касаткина задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль. После этого его поместили под стражу, теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. По их версии, хакерская группа совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных учреждения США.

Адвокат баскетболиста Фредерик Бело заявил, что Касаткин не разбирается в информатике, купил подержанный компьютер и даже не умеет скачивать приложения. По его предположению, ПК был изначально взломан хакером, который использовал его в своих целях без ведома клиента.

До этого арбитр Богдан Головко был задержан полицией. Его подозревают в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.