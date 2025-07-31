Сырского подняли на смех из-за идеи перенести обучение солдат «под землю» На Украине высмеяли Сырского после его идеи обучать новобранцев в бункерах

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского высмеяли на Украине после его предложения перевести обучение новобранцев в подземные укрытия, сообщает «Военное обозрение». По информации издания, его оппоненты предложили представить, как будут готовить «под землей» танкистов или операторов дронов.

А учиться управлять дронами они как будут? Хотя бы вынести дрон из блиндажа для запуска. Или это, по логике Сырского, лишнее? — с иронией отметил один из критиков Сырского.

Другой украинец назвал слова генерала глупыми и поинтересовался, как экипаж танка будет учиться вести маневренный бой, находясь при этом в бункере. По его мнению, когда бойцы сядут в настоящий танк на реальном поле боя, то поймут, что «все не то и все не так».

Ранее главком ВСУ распорядился максимально перевести подготовку личного состава в подземные укрытия. Военэксперты считают, что причиной этого стал очередной удар по полигону украинской армии. Сырский подчеркнул, что реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников «необходимо мгновенно».

До этого стало известно, что линия обороны ВСУ потеряла управление и фактически оказалась разрушена. По информации источников, войска столкнулись с абсолютным хаосом и неорганизованностью, из-за чего Сырский впал в панику. При этом на фоне заверений украинского командования о стабилизации обстановки в войсках прослеживаются четкие признаки надвигающегося краха.