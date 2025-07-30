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30 июля 2025 в 21:27

Сырский потребовал перевести обучение военных под землю

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился максимально перевести подготовку личного состава в подземные укрытия, передает украинское издание «Страна.ua». Об этом он заявил на рабочем совещании по вопросам обучения военнослужащих.

Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно, — сказал он.

Ранее стало известно, что линия обороны Вооруженных сил Украины потеряла управление и фактически оказалась разрушена. Отмечается, что войска столкнулись с абсолютным хаосом и неорганизованностью. Из-за этого главнокомандующий армией впал в панику.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о службе в армии мужчин старше 60 лет. По его мнению, это говорит, что в стране не осталось подходящих под мобилизацию людей. Колесник убежден, что СВО может завершиться уже скоро.

Александр Сырский
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