Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился максимально перевести подготовку личного состава в подземные укрытия, передает украинское издание «Страна.ua». Об этом он заявил на рабочем совещании по вопросам обучения военнослужащих.

Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно, — сказал он.

Ранее стало известно, что линия обороны Вооруженных сил Украины потеряла управление и фактически оказалась разрушена. Отмечается, что войска столкнулись с абсолютным хаосом и неорганизованностью. Из-за этого главнокомандующий армией впал в панику.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о службе в армии мужчин старше 60 лет. По его мнению, это говорит, что в стране не осталось подходящих под мобилизацию людей. Колесник убежден, что СВО может завершиться уже скоро.