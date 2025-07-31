Первая в мире наземная атомная станция малой мощности появится в Якутии

Подготовка к строительству первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ) началась в Усть-Куйге Усть-Янского района Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев. По его словам, которые приводит пресс-служба регионального правительства, все работы идут по графику, утвержденному на 2025 год.

Новая станция, создаваемая впервые, будет состоять из двух реакторных установок РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждая, — отметил глава региона.

Николаев также подчеркнул, что возведение станции может начаться уже в ближайшее время. Республика ведет активную координацию с госкорпорацией «Росатом» по всем вопросам проекта.

По словам главы Якутии, АСММ отличаются более короткими сроками строительства по сравнению с классическими АЭС. Они могут работать в течение многих лет без необходимости замены топлива. Еще одно преимущество — устойчивость к суровому климату и сейсмической активности, характерным для Арктики.

Для региона — это сотни новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, сокращение расходов на завоз дизельного топлива, улучшение экологической обстановки, — объяснил Николаев.

Глава республики считает, что новая АСММ обеспечит стабильное энергоснабжение золотодобычи на месторождении Кючус, но ее роль этим не ограничивается. По его словам, станция даст толчок к развитию прилегающих поселков и поддержит социально-экономическое развитие региона.

Ранее в правительстве Челябинской области сообщили о строительстве кластера промышленных предприятий совместно с китайской компанией. Это будет первый в стране промышленный комплекс с предприятиями цветной и черной металлургии, химии и энергетики на одной территории.