Китай поможет построить промышленный кластер в российском регионе

В Челябинской области совместно с китайской компанией построят кластер промышленных предприятий, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Отмечается, что это будет первый в стране промышленный комплекс с предприятиями цветной и черной металлургии, химии и энергетики на одной территории.

Подписание трехстороннего меморандума о строительстве кластера промышленных предприятий состоялось на стенде Челябинской области в первый день «ИННОПРОМа». Договор подписали губернатор региона Алексей Текслер, директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров и президент CM PEACE (DALIAN) LIMITED (Китай) Цзи Чуньхуэй, — сказано в сообщении.

Кластер будет включать, помимо прочего, медеплавильный завод нового поколения, который сможет выпускать 430 тысяч тонн продукции в год. Также в комплексе будет несколько химпредприятий, производящих минеральные удобрения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на ВДНХ открылся первый и единственный в России биокластер. По его словам, проект реализовал Биологический музей имени К. А. Тимирязева. Мэр столицы отметил, что первой площадкой кластера стал павильон № 29 «Цветоводство и озеленение», там пройдет выставка «Морфогенез. Третья природа».