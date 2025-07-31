Молодой отец перегрыз пуповину новорожденному сыну и едва не убил его

Молодой отец перегрыз пуповину новорожденному сыну и едва не убил его В Петербурге мужчина повредил пуповину сына при домашних родах

Отец из Санкт-Петербурга едва не убил собственного новорожденного ребенка, пишет Telegram-канал Mash. После домашних родов мужчина повредил пуповину младенца, поставив под угрозу его жизнь. Семья не обеспечила медицинское сопровождение, и малыш потерял много крови.

По данным источника, пара решила провести роды в своей квартире, следуя необычному ритуалу. Родители придерживались убеждения, почерпнутого в интернете, что «перегрызание пуповины» якобы обеспечит ребенку крепкое здоровье. Однако сразу после появления на свет младенец получил серьезное кровотечение.

Прибывшие по вызову врачи оперативно остановили потерю крови и спасли мальчика. Медики подтверждают, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Уже в больнице мать ребенка выдвинула необычное требование, запросив плаценту. Женщина выразила желание заморозить ее и использовать для приготовления пищи, аргументируя это верой в то, что стволовые клетки предотвращают послеродовую депрессию при употреблении внутрь.

Научные исследования не подтверждают эту теорию, а подобная информация распространяется в основном через короткие видео в социальных сетях. Следуя популярным трендам, многие люди сегодня действительно изготавливают из плаценты украшения, кремы и маски для лица, а также употребляют ее в пищу.

Ранее в Забайкальском крае суд признал виновной в убийстве собственного ребенка 18-летнюю девушку. По данным СМИ, обвиняемая родила в придорожном туалете и бросила младенца на верную смерть.