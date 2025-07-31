Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 09:16

Молодой отец перегрыз пуповину новорожденному сыну и едва не убил его

В Петербурге мужчина повредил пуповину сына при домашних родах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец из Санкт-Петербурга едва не убил собственного новорожденного ребенка, пишет Telegram-канал Mash. После домашних родов мужчина повредил пуповину младенца, поставив под угрозу его жизнь. Семья не обеспечила медицинское сопровождение, и малыш потерял много крови.

По данным источника, пара решила провести роды в своей квартире, следуя необычному ритуалу. Родители придерживались убеждения, почерпнутого в интернете, что «перегрызание пуповины» якобы обеспечит ребенку крепкое здоровье. Однако сразу после появления на свет младенец получил серьезное кровотечение.

Прибывшие по вызову врачи оперативно остановили потерю крови и спасли мальчика. Медики подтверждают, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Уже в больнице мать ребенка выдвинула необычное требование, запросив плаценту. Женщина выразила желание заморозить ее и использовать для приготовления пищи, аргументируя это верой в то, что стволовые клетки предотвращают послеродовую депрессию при употреблении внутрь.

Научные исследования не подтверждают эту теорию, а подобная информация распространяется в основном через короткие видео в социальных сетях. Следуя популярным трендам, многие люди сегодня действительно изготавливают из плаценты украшения, кремы и маски для лица, а также употребляют ее в пищу.

Ранее в Забайкальском крае суд признал виновной в убийстве собственного ребенка 18-летнюю девушку. По данным СМИ, обвиняемая родила в придорожном туалете и бросила младенца на верную смерть.

Россия
регионы
Cанкт-Петербург
дети
новорожденные
отцы
роды
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое землетрясение зафиксировано вблизи Северо-Курильска
Теракт в «Норд-Осте»: как это было и последствия трагедии
Первая в мире наземная атомная станция малой мощности появится в Якутии
Появились кадры водружения флагов России в Часове Яре
На Западе уличили Зеленского в «бункерном менталитете»
Силовики раскрыли судьбу жителей Часова Яра
Сырского подняли на смех из-за идеи перенести обучение солдат «под землю»
В Раде раскрыли масштабы коррупции на украинской таможне
В «Ангаре» рассказали о ситуации с рейсами после инцидента с Ан-24
«Нам будет очень сложно»: Трамп о признании Палестины премьером Канады
Молодой отец перегрыз пуповину новорожденному сыну и едва не убил его
Россиянам напомнили о праве получения налоговых вычетов
Творожные лодочки с сыром и черри: быстрая и низкокалорийная закуска
Раскрыто, признаком каких проблем ВСУ стало взятие Россией Часова Яра
Российские военные вышли на новые рубежи в ДНР
«Русская Ким Кардашьян» задолжала ФНС и взвинтила прайс до 3 млн рублей
Дорогостоящий истребитель не долетел до базы и рухнул
«Очень жесткие бои»: военэксперт раскрыл значение взятия Часова Яра
Хирург рассказал о подводных камнях повторной ринопластики
Грузовик с товарами угнали прямо из-под окон ПВЗ из-за ошибки водителя
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.