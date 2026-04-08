В Москве раскрыли самые популярные имена среди новорожденных

Самыми популярными мужскими именами среди новорожденных в Москве с начала текущего года стали Михаил, Александр и Лев, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. По ее словам, которые приводит портал mos.ru, среди женских лидируют Анна, София и Мария.

До этого стало известно, что Варвара стало пятым именем в списке самых популярных для рожденных в России в прошлом году детей. В первую пятерку вошли София, Ева, Анна и Мария. Среди мальчиков лидерами по популярности стали имена Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

