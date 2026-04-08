Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 14:01

В Москве раскрыли самые популярные имена среди новорожденных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самыми популярными мужскими именами среди новорожденных в Москве с начала текущего года стали Михаил, Александр и Лев, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. По ее словам, которые приводит портал mos.ru, среди женских лидируют Анна, София и Мария.

Популярные имена среди новорожденных на текущий момент не изменились по сравнению с прошлым годом. Так, самыми популярными мужскими именами с начала 2026 года стали Михаил, Александр и Лев, а женскими — Анна, София и Мария, — отметила она.

До этого стало известно, что Варвара стало пятым именем в списке самых популярных для рожденных в России в прошлом году детей. В первую пятерку вошли София, Ева, Анна и Мария. Среди мальчиков лидерами по популярности стали имена Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

Ранее сообщалось, что мать-одиночка может выбрать ребенку любое отчество, если отцовство не доказано. В частности, правозащитник — основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев отметил, что фамилия переходит от матери.

Общество
Москва
новорожденные
имена
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.