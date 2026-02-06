Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 16:35

Соцфонд раскрыл самые популярные имена новорожденных в 2025 году

Соцфонд: София и Михаил возглавили рейтинги популярных имен новорожденных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Имя Варвара стало пятым в списке самых популярных имен для рожденных в России в 2025 году детей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Соцфонда. В первую пятерку также вошли София, Ева, Анна и Мария.

В пятерке самых популярных женских имен всего одно изменение с 2024-го: имя Варвара сменило на пятом месте имя Виктория, — отметили в Соцфонде.

По данным Соцфонда, в 2025 году девочкам чаще всего давали имя София, на которое пришлось 3,6% регистраций. Имя Ева получили 3,15% новорожденных девочек, Анна — 3,01%, Мария — 2,62%, Варвара — 2,62%. Среди мальчиков лидером по популярности стало имя Михаил с долей 4,03%. Далее следуют Александр (3,56%), Артем (3,11%), Матвей (2,68%) и Тимофей (2,43%).

Ранее фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) первые кадры с новорожденным ребенком. На снимках спортсменка позирует с младенцем рядом с наряженной елкой. Пол малыша олимпийская чемпионка пока не раскрывает. Сотникова во второй раз стала мамой 9 января. Беременность она не афишировала и сообщила о пополнении в семье уже после родов.

