Жительница ЛНР родила ребенка в уличном туалете и бросила в выгребной яме Новорожденную девочку с переохлаждением обнаружили в заброшенном туалете в ЛНР

В Луганской Народной Республике в яме заброшенного туалета обнаружили живую новорожденную девочку, сообщила пресс-служба регионального правительства. Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, младенца нашли с переохлаждением и обморожением затылочной области головы, спины, ягодиц и конечностей. Девочка находится в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи.

У ребенка общее переохлаждение и обморожение затылочной области головы, спины, ягодиц и конечностей. Она доставлена в районную больницу, бригада санавиации уже выехала для госпитализации девочки в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, — сообщила Пащенко.

ЧП произошло в селе Кабычевка Марковского района. По данным следствия, девочку в яме оставила ее 22-летняя мать, которая скрывала беременность. Почувствовав схватки, она спряталась в уличном туалете, родила и бросила ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного (ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ).

