09 апреля 2026 в 15:05

Военэксперт ответил, как Россия защитит суда в море от терактов ВСУ

Военэксперт Дандыкин: российские суда будут сопровождаться боевыми кораблями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Баренцевом и Норвежском морях российские суда будут сопровождаться военными кораблями для защиты от потенциальных угроз со стороны Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВМФ России располагает средствами для борьбы с безэкипажными катерами и беспилотниками.

Вполне вероятно, что ВСУ могут обозначиться и в северных морях. Я думаю, что эту опасность понимают. Это зона ответственности Северного флота. Полагаю, у него есть возможности для отражения беспилотников. Учения проводились с учетом опыта в Черном море, конечно, прежде всего по отражению атак безэкипажных катеров и воздушных дронов. Поэтому российские суда, которые будут выходить из Мурманского порта, при необходимости будут сопровождаться боевыми кораблями. У России тоже есть отработанные БЭК и другие средства поражения. Я думаю, что наши ребята справятся, — высказался Дандыкин.

Ранее появилась информация, что украинские власти планируют теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях при поддержке специалистов Военно-морских сил Норвегии. Под угрозой могут оказаться корабли, которые идут морскими путями из Мурманска и обратно.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
