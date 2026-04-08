Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Чистый четверг Страстной седмицы обладает особым значением в христианской традиции. В народном сознании он прочно ассоциируется с избавлением от всего лишнего и скверны. Верующие стремятся навести порядок в жилище, совершить омовение, посетить храмовую службу для покаянной молитвы и духовного обновления. В этот период важно испросить прощения и принять Святые Дары, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение в состоянии как телесной, так и душевной чистоты. Кроме того, именно на четвертый день седмицы наступает пора готовить праздничное угощение — печь куличи и красить яйца.

Сегодня мы расскажем о глубинном смысле Чистого четверга, поясним его связь с Тайной вечерей Спасителя и расскажем, какие обычаи и запреты существовали для Чистого четверга у наших предков.

Чистый четверг: какого числа в 2026 году?

На какое именно число приходится празднование в 2026 году? В этом году Чистый четверг выпадает на 9 апреля — ровно за трое суток до наступления Пасхи. Само же Светлое Христово Воскресение в 2026 году отмечается 12 апреля. Исчисление дня неизменно опирается на лунно-солнечный цикл: Пасха всегда следует за фазой полной луны, наступающей вслед за днем весеннего равноденствия. Соответственно, дата четверга Страстной недели отстоит от Воскресения Христова ровно на три дня и всецело привязана к пасхальному календарю.

Само именование «чистый» точно передает сущность этого дня — это время наведения порядка в жилье, очищения тела и мыслей. Таким способом люди символически избавляются от всего ненужного, чтобы отпраздновать Пасху обновленными.

Чистый четверг — это подготовка к Пасхе? Смысл дня и его история

В эту дату верующие мысленно возвращаются к одному из центральных эпизодов земного пути Христа — событию, получившему название Тайной вечери. Речь идет о прощальном ужине Учителя с Его последователями, состоявшемся незадолго до крестных мук. В тот момент Иисус разделял с апостолами хлеб и вино. В ходе совместной трапезы Он, преломив хлеб, произнес: «Сие есть Тело Мое», а о вине отозвался как о Собственной Крови. Именно в эти минуты зародилось величайшее священнодействие христианского мира — Евхаристия, или причастие. Считается, что данное таинство дарует верующим возможность единения с Творцом, а в перспективе — открывает путь к спасению души и к Царствию Небесному. Потому-то для многих воцерковленных людей столь значимо удостоиться причастия именно в четвертый день Страстной седмицы.

Чистый четверг в 2026 году: история, приметы, факты, обряды

В этот день многие прихожане прилагают усилия к тому, чтобы освободить от скверны не только жилище и тело, но и сокровенные мысли. Отсюда и стремление к исповеди и причастию. Верующие убеждены: это поспособствует тому, чтобы встретить светлый праздник Христова Воскресения с облегченной совестью и благими помыслами.

Что верующие делают в Чистый четверг

В Чистый четверг также было принято совершать следующее:

посещать богослужения;

устраивать генеральную уборку в доме;

посещать баню;

не ссориться.

Кроме этого, в Чистый четверг было запрещено заниматься тяжелой работой, особенно, связанной с землей.

Уборка и народные обряды: Чистый четверг в России

В России Чистый четверг по старинной традиции является днем наведения чистоты.

В этот день полагалось ополаскиваться проточной, ключевой или родниковой водой до восхода солнца — это обещало крепкое здоровье и везение в делах. С той же целью на заре умывались водой, настоянной в емкости из серебра. По народному поверью, вода в Чистый четверг приобретает особые целебные качества. Если же достаточно вместительной серебряной посуды в хозяйстве не имелось, то в ведро или кадушку опускали серебряную ложечку. Также в четвертый день Страстной недели принято считать деньги, чтобы привлечь в дом финансовое благополучие.

В Чистый четверг принято устраивать генеральную уборку: вытирать пыль, отмывать от грязи полы и окна, выбрасывать мусор и старые ненужные вещи. Считается, что вместе с мусором дом покидает негатив, чтобы освободить место всему светлому и чистому.

А еще с утра в Чистый четверг ставят опару для куличей, чтобы вечером заняться выпечкой. В этот же было принято красить яйца — главные атрибуты Пасхи. Славяне считали, что по тому, насколько удачными выйдут испеченный кулич и крашеные яйца, можно судить о том, как сложится грядущий год. Посему к приготовлению праздничной еды относились с особенным тщанием.

Глубинный смысл Великого четверга состоит в приведении к гармонии как внешнего быта, так и внутреннего состояния человека. Эта дата служит напоминанием о том, что подлинная непорочность берет свое начало в сердце.

Ранее мы рассказывали, когда в 2026 году отмечают Пасху, Троицу и Радоницу.