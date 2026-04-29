Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 апреля 2026 года

Сегодня, 29 апреля, уже 119-й день 2026 года. Приход 2027 года можно будет отпраздновать через 246 дней. В народном календаре предпоследний апрельский день получил забавное название «Арина — урви берега». В мире празднуют День танца, вспоминают жертв химического оружия и готовят жареные креветки. Узнаем, какие еще праздники будем отмечать 29 апреля 2024 года.
Народные и православные праздники 29 апреля 2026 года
В народном календаре 29 апреля получило необычное название: «Арина — урви берега». В предпоследний день второго месяца весны церковь вспоминает мучениц Солунских Ирину, Агапию, Хионию. Предания гласят, что святые прятались от язычников в горах, но все равно были схвачены. В народной традиции святую Ирину прозвали Ариной. «Урви берега» — день тоже называется не просто так. Наши предки верили: к маю заканчивались разливы рек. В то же время почва после половодья оставалось влажной и рыхлой. Крестьяне внимательно рассматривали берега водоемов — вдруг они могли обрушиться? По народным приметам солнце сегодня сулит теплый май. А гром считается предвестником хорошего урожая.
Какие праздники отмечаются 29 апреля в мире
В России и в мире 29 апреля будет отмечаться еще ряд праздников.
- День тех, кто занимается танцами на профессиональной основе. Кроме того, День танца без зазрения совести также могут отметить все, кто танцевал хоть раз в жизни, а также завсегдатаи клубов и поклонники домашней уборки с элементами танцевальных движений.
- Отмечается 29 апреля и Всемирный день желаний. Неважно, молоды вы или уже не очень, но загадывать желания нужно всегда. Ведь иногда сбываются даже самые заветные из них.
- 29 апреля 2026 года будут вспоминать жертв применения химического оружия. Сегодня такие виды ведения боевых действий запрещены, однако в прошлом от них пострадало немало солдат и мирных жителей.
- В этот день любители всего тайного и неизведанного отметят День загадочных чердаков. Тот, кто лазил тайком на чердак в старом доме бабушек и дедушек, знают, какой притягательностью обладают подобные места. Там можно найти не только фестоны паутины и горы пушистой серой пыли, но и старые фотографии, детские игрушки мам и пап, забытую банку варенья и ящик с книгами времен Революции.
- Есть повод для празднования сегодня и у гурманов. Это День жареных креветок. Несмотря на то что цены на них отнюдь не могут похвастать демократичностью, изредка вполне можно позволить себе полакомиться этим яством.
Исторические события и праздники 29 апреля
На 29 апреля 2026 года приходится целый ряд памятных дат и исторических праздников.
1429 год — в ходе Столетней войны командующая французскими военными силами 18-летняя крестьянка Жанна д'Арк вместе со своими солдатами вошла в Орлеан, с которого англичане внезапно сняли осаду. Впоследствии юная воительница получила прозвище Орлеанская дева.
1770 год — британский мореплаватель Джеймс Кук впервые первым из европейцев высадился на берега Австралии.
1882 год — впервые в мире в столице Германии запущена в эксплуатацию экспериментальная троллейбусная линия, построенная компанией Siemens & Halske.
1897 год — британский физик Джозеф Томсон заявил об открытии субатомной частицы — электрона.
1918 год — в Петрограде учрежден «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун». Позже в СССР эта киностудия стала носить название «Ленфильм».
1929 год — в СССР объявлено о начале социалистического соревнования.
1932 год — в Советском Союзе появились официальные объединения добровольцев, которые помогали работе милиции. Они стали называться «бригады содействия милиции» или бригадмилы. О буднях бригадмилов в первые годы после создания, а также во время Великой Отечественной войны писал в своих «Рассказах о потерянном друге» уральский писатель Борис Рябинин.
1945 год — американские войска освободили узников фашистского концлагеря Дахау в Баварии. На момент прихода союзнических войск на территории лагеря содержалось 32 тыс. пленников.
1961 год — в ходе Антарктической экспедиции советский хирург Леонид Рогозов впервые в мире сам себе успешно провел операцию по удалению аппендицита. На станции не было другого медика, а отказ от операции грозил перитонитом.
1968 год — в советских кинотеатрах состоялась премьера мелодрамы «Три тополя на Плющихе», поставленной Татьяной Лиозновой. Всего фильм на большом экране посмотрели 26 млн советских граждан.
1982 год — власти Китая заявили, что в стране живет более 1 млрд человек.
1993 год — впервые в истории некоторые помещения Букингемского дворца в Лондоне были открыты для туристов. Средства от продажи входных билетов были направлены на восстановление Виндзорского замка, где в 1992 году произошел пожар.
2000 год — власти Германии передали России фрагменты Янтарной комнаты.
2011 год — в Лондоне прошла свадебная церемония по случаю бракосочетания внука королевы Елизаветы II принца Уильяма, герцога Кембриджского, и Кэтрин Миддлтон.
В этот день появились на свет:
1686 год — российский государственный деятель, историк, один из основателей города Екатеринбурга Василий Татищев.
1785 год — немецкий инженер, конструктор, изобретатель самоката, в честь которого позже была названа дрезина, Карл Дрез.
1818 год — российский император Александр II, получивший прозвище Освободитель за отмену крепостного права в 1861 году.
1875 год — британский писатель, известный произведениями про капитана Блада, Рафаэль Сабатини.
1955 год — советская актриса, воплотившая на экране неповторимый образ Маньки Облигации в ленте «Место встречи изменить нельзя», Лариса Удовиченко.
1970 год — любимая актриса Квентина Тарантино, звезда фильмов «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Гаттака», Ума Турман.
Также в этот день скончались:
1579 год — историк, религиозный деятель, исследователь обычаев и уклада жизни народа майя, епископ Юкатана Диего де Ланда Кальдерон.
1980 год — британский и американский режиссер, мастер психологических триллеров, известный по фильмам «Птицы», «В случае убийства набирайте „М“», «Психо» Альфред Хичкок.
