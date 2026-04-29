Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 апреля 2026 года

Сегодня, 29 апреля, уже 119-й день 2026 года. Приход 2027 года можно будет отпраздновать через 246 дней. В народном календаре предпоследний апрельский день получил забавное название «Арина — урви берега». В мире празднуют День танца, вспоминают жертв химического оружия и готовят жареные креветки. Узнаем, какие еще праздники будем отмечать 29 апреля 2024 года.

Народные и православные праздники 29 апреля 2026 года

В народном календаре 29 апреля получило необычное название: «Арина — урви берега». В предпоследний день второго месяца весны церковь вспоминает мучениц Солунских Ирину, Агапию, Хионию. Предания гласят, что святые прятались от язычников в горах, но все равно были схвачены. В народной традиции святую Ирину прозвали Ариной. «Урви берега» — день тоже называется не просто так. Наши предки верили: к маю заканчивались разливы рек. В то же время почва после половодья оставалось влажной и рыхлой. Крестьяне внимательно рассматривали берега водоемов — вдруг они могли обрушиться? По народным приметам солнце сегодня сулит теплый май. А гром считается предвестником хорошего урожая.

Какие праздники отмечаются 29 апреля в мире

В России и в мире 29 апреля будет отмечаться еще ряд праздников.

День тех, кто занимается танцами на профессиональной основе. Кроме того, День танца без зазрения совести также могут отметить все, кто танцевал хоть раз в жизни, а также завсегдатаи клубов и поклонники домашней уборки с элементами танцевальных движений.

Отмечается 29 апреля и Всемирный день желаний. Неважно, молоды вы или уже не очень, но загадывать желания нужно всегда. Ведь иногда сбываются даже самые заветные из них.

29 апреля 2026 года будут вспоминать жертв применения химического оружия. Сегодня такие виды ведения боевых действий запрещены, однако в прошлом от них пострадало немало солдат и мирных жителей.

В этот день любители всего тайного и неизведанного отметят День загадочных чердаков. Тот, кто лазил тайком на чердак в старом доме бабушек и дедушек, знают, какой притягательностью обладают подобные места. Там можно найти не только фестоны паутины и горы пушистой серой пыли, но и старые фотографии, детские игрушки мам и пап, забытую банку варенья и ящик с книгами времен Революции.

Есть повод для празднования сегодня и у гурманов. Это День жареных креветок. Несмотря на то что цены на них отнюдь не могут похвастать демократичностью, изредка вполне можно позволить себе полакомиться этим яством.

29 апреля 2026 года

Исторические события и праздники 29 апреля

На 29 апреля 2026 года приходится целый ряд памятных дат и исторических праздников.

1429 год — в ходе Столетней войны командующая французскими военными силами 18-летняя крестьянка Жанна д'Арк вместе со своими солдатами вошла в Орлеан, с которого англичане внезапно сняли осаду. Впоследствии юная воительница получила прозвище Орлеанская дева.

1770 год — британский мореплаватель Джеймс Кук впервые первым из европейцев высадился на берега Австралии.

1882 год — впервые в мире в столице Германии запущена в эксплуатацию экспериментальная троллейбусная линия, построенная компанией Siemens & Halske.

1897 год — британский физик Джозеф Томсон заявил об открытии субатомной частицы — электрона.

1918 год — в Петрограде учрежден «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун». Позже в СССР эта киностудия стала носить название «Ленфильм».

1929 год — в СССР объявлено о начале социалистического соревнования.

1932 год — в Советском Союзе появились официальные объединения добровольцев, которые помогали работе милиции. Они стали называться «бригады содействия милиции» или бригадмилы. О буднях бригадмилов в первые годы после создания, а также во время Великой Отечественной войны писал в своих «Рассказах о потерянном друге» уральский писатель Борис Рябинин.

1945 год — американские войска освободили узников фашистского концлагеря Дахау в Баварии. На момент прихода союзнических войск на территории лагеря содержалось 32 тыс. пленников.

1961 год — в ходе Антарктической экспедиции советский хирург Леонид Рогозов впервые в мире сам себе успешно провел операцию по удалению аппендицита. На станции не было другого медика, а отказ от операции грозил перитонитом.

1968 год — в советских кинотеатрах состоялась премьера мелодрамы «Три тополя на Плющихе», поставленной Татьяной Лиозновой. Всего фильм на большом экране посмотрели 26 млн советских граждан.

1982 год — власти Китая заявили, что в стране живет более 1 млрд человек.

1993 год — впервые в истории некоторые помещения Букингемского дворца в Лондоне были открыты для туристов. Средства от продажи входных билетов были направлены на восстановление Виндзорского замка, где в 1992 году произошел пожар.

2000 год — власти Германии передали России фрагменты Янтарной комнаты.

2011 год — в Лондоне прошла свадебная церемония по случаю бракосочетания внука королевы Елизаветы II принца Уильяма, герцога Кембриджского, и Кэтрин Миддлтон.

Памятные даты 29 апреля

В этот день появились на свет:

1686 год — российский государственный деятель, историк, один из основателей города Екатеринбурга Василий Татищев.

1785 год — немецкий инженер, конструктор, изобретатель самоката, в честь которого позже была названа дрезина, Карл Дрез.

1818 год — российский император Александр II, получивший прозвище Освободитель за отмену крепостного права в 1861 году.

1875 год — британский писатель, известный произведениями про капитана Блада, Рафаэль Сабатини.

1955 год — советская актриса, воплотившая на экране неповторимый образ Маньки Облигации в ленте «Место встречи изменить нельзя», Лариса Удовиченко.

1970 год — любимая актриса Квентина Тарантино, звезда фильмов «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Гаттака», Ума Турман.

Дни рождения 29 апреля

Также в этот день скончались:

1579 год — историк, религиозный деятель, исследователь обычаев и уклада жизни народа майя, епископ Юкатана Диего де Ланда Кальдерон.

1980 год — британский и американский режиссер, мастер психологических триллеров, известный по фильмам «Птицы», «В случае убийства набирайте „М“», «Психо» Альфред Хичкок.

