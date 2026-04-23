5 салатов на ужин для похудения: топим жир и сжигаем килограммы со вкусом

Перед сном хочется чего-то сытного, но не вредящего фигуре? Тогда наша подборка рецептов салатов на ужин — то, что вам нужно! Мы собрали лучшие рецепты питательных и легких закусок, которые легко впишутся в любой рацион и пойдут на пользу пищеварению и организму в целом. Для вашего удобства каждый рецепт салата на ужин сопровождается указанием калорийности на 100 г.
Салат с курицей и огурцом
Этот белковый салат на ужин отлично насыщает и питает организм полезными минералами и витаминами. Благодаря легкоусвояемому белку он позволит забыть о голоде до конца дня.
Порция (280 г):
курица отварная (120 г);
огурец свежий (100 г);
листья салата (50 г);
натуральный йогурт (10 г).
Как сделать: разберите мясо на кусочки, порвите листья салата руками, огурец нарежьте соломкой. Заправьте йогуртом и посыпьте щепоткой черного перца — он усиливает термогенез.
Калорийность: 82 ккал на 100 г.
Полезные свойства: высокое содержание легкоусвояемого белка гарантирует сытость на 4 часа; хрусталики огурца дают кремниевую кислоту, которая ускоряет метаболизм клеток.
Теплый салат с индейкой и кабачком (легкий салат на ужин)
Легкий салат на ужин с индейкой — сытная и в то же время низкокалорийная закуска, которая пойдет на пользу организму и фигуре. Мясо индейки помогает утолить голод, а свежие овощи оказывают мочегонное действие, способствуя избавлению от отеков.
Порция (250 г):
филе индейки (130 г);
молодой кабачок (100 г);
зелень петрушки (15 г);
сок лимона (5 мл).
Как сделать: филе индейки нарежьте кубиками и обжаривайте 3 минуты на сухой сковороде. Добавьте кружочки кабачка, держите на плите еще 2 минуты. Сбрызните лимоном, посыпьте мелко нашинкованной петрушкой.
Калорийность: 71 ккал на 100 г.
Полезные свойства: триптофан из индейки нормализует вечерний сон (а качественный сон — ключ к жиросжиганию); кабачок работает как мягкое мочегонное, убирая утренние отеки.
Салат с тунцом и яйцом
Этот салат на ужин для похудения — настоящий кладезь белка. Яйца в сочетании с тунцом надолго утоляют голод без вреда для фигуры.
Порция (230 г):
консервированный тунец в собственном соку (100 г);
яйцо всмятку (50 г);
стебель сельдерея (60 г);
лимонный сок (20 мл).
Как сделать: разомните тунца вилкой, мелко порубите сельдерей и яйцо. Заправьте только лимонным соком — масло не нужно, жира из рыбы достаточно.
Калорийность: 95 ккал на 100 г.
Полезные свойства: докозагексаеновая кислота (DHA) из тунца активирует окисление жиров; сельдерей содержит лютеолин — соединение, уменьшающее объем висцерального жира.
Салат с креветками и авокадо (вкусный салат на ужин)
Закуски с креветками неспроста входят в топ самых вкусных салатов на ужин. Вам потребуется минимум ингредиентов — а максимум вкуса гарантирован.
Порция (200 г):
креветки очищенные отварные (120 г);
авокадо (60 г);
рукола (20 г);
сок лайма (10 мл).
Как сделать: нарежьте авокадо кубиками, смешайте с креветками и руколой. Полейте соком лайма — источником витамина С, ускоряющего липолиз.
Калорийность: 104 ккал на 100 г.
Полезные свойства: йод и селен из креветок поддерживают щитовидную железу, отвечающую за базовый метаболизм; олеиновая кислота в авокадо снижает уровень грелина (гормона голода) на 40 процентов, эффект действует течение 3 часов после еды.
Салат с творогом и зеленью
Хотите подать салат на ужин, чтобы было быстро и вкусно? Тогда этот рецепт — для вас. Получается сытное, но легкое блюдо, которое не оставит вас равнодушными. А главное — потребуются лишь самые доступные ингредиенты.
Порция (220 г):
творог 5% (150 г);
огурец (50 г);
укроп и кинза (20 г);
молотый имбирь (1 г).
Как сделать: просто смешайте все ингредиенты (овощи и зелень предварительно нашинкуйте) в миске. Не солите — натрий задерживает воду, а имбирь и зелень дают яркий вкус без соли.
Калорийность: 89 ккал на 100 г.
Полезные свойства: казеин из творога дает медленное высвобождение аминокислот всю ночь — это сохраняет мышцы во время дефицита калорий; имбирь незначительно повышает температуру тела, усиливая послетрапезный термогенез.
Любой из этих салатов готовится за 7–10 минут и не требует многочасового стояния у плиты. Попробуйте каждый из них, чтобы выбрать своего фаворита по вкусу и текстуре, будь это хрустящий салат с огурцом или нежная закуска с авокадо. Теряйте вес с удовольствием!
Ранее мы поделились подборкой рецептов зеленых супов, которые эффективно топят жир.