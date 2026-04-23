5 салатов на ужин для похудения: топим жир и сжигаем килограммы со вкусом

Перед сном хочется чего-то сытного, но не вредящего фигуре? Тогда наша подборка рецептов салатов на ужин — то, что вам нужно! Мы собрали лучшие рецепты питательных и легких закусок, которые легко впишутся в любой рацион и пойдут на пользу пищеварению и организму в целом. Для вашего удобства каждый рецепт салата на ужин сопровождается указанием калорийности на 100 г.

Салат с курицей и огурцом

Этот белковый салат на ужин отлично насыщает и питает организм полезными минералами и витаминами. Благодаря легкоусвояемому белку он позволит забыть о голоде до конца дня.

Порция (280 г):

курица отварная (120 г);

огурец свежий (100 г);

листья салата (50 г);

натуральный йогурт (10 г).

Как сделать: разберите мясо на кусочки, порвите листья салата руками, огурец нарежьте соломкой. Заправьте йогуртом и посыпьте щепоткой черного перца — он усиливает термогенез.

Калорийность: 82 ккал на 100 г.

Полезные свойства: высокое содержание легкоусвояемого белка гарантирует сытость на 4 часа; хрусталики огурца дают кремниевую кислоту, которая ускоряет метаболизм клеток.

Рецепт салата с курицей и огурцом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Теплый салат с индейкой и кабачком (легкий салат на ужин)

Легкий салат на ужин с индейкой — сытная и в то же время низкокалорийная закуска, которая пойдет на пользу организму и фигуре. Мясо индейки помогает утолить голод, а свежие овощи оказывают мочегонное действие, способствуя избавлению от отеков.

Порция (250 г):

филе индейки (130 г);

молодой кабачок (100 г);

зелень петрушки (15 г);

сок лимона (5 мл).

Как сделать: филе индейки нарежьте кубиками и обжаривайте 3 минуты на сухой сковороде. Добавьте кружочки кабачка, держите на плите еще 2 минуты. Сбрызните лимоном, посыпьте мелко нашинкованной петрушкой.

Калорийность: 71 ккал на 100 г.

Полезные свойства: триптофан из индейки нормализует вечерний сон (а качественный сон — ключ к жиросжиганию); кабачок работает как мягкое мочегонное, убирая утренние отеки.

Рецепт салата с индейкой и огурцом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат с тунцом и яйцом

Этот салат на ужин для похудения — настоящий кладезь белка. Яйца в сочетании с тунцом надолго утоляют голод без вреда для фигуры.

Порция (230 г):

консервированный тунец в собственном соку (100 г);

яйцо всмятку (50 г);

стебель сельдерея (60 г);

лимонный сок (20 мл).

Как сделать: разомните тунца вилкой, мелко порубите сельдерей и яйцо. Заправьте только лимонным соком — масло не нужно, жира из рыбы достаточно.

Калорийность: 95 ккал на 100 г.

Полезные свойства: докозагексаеновая кислота (DHA) из тунца активирует окисление жиров; сельдерей содержит лютеолин — соединение, уменьшающее объем висцерального жира.

Рецепт салата с яйцом и тунцом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат с креветками и авокадо (вкусный салат на ужин)

Закуски с креветками неспроста входят в топ самых вкусных салатов на ужин. Вам потребуется минимум ингредиентов — а максимум вкуса гарантирован.

Порция (200 г):

креветки очищенные отварные (120 г);

авокадо (60 г);

рукола (20 г);

сок лайма (10 мл).

Как сделать: нарежьте авокадо кубиками, смешайте с креветками и руколой. Полейте соком лайма — источником витамина С, ускоряющего липолиз.

Калорийность: 104 ккал на 100 г.

Полезные свойства: йод и селен из креветок поддерживают щитовидную железу, отвечающую за базовый метаболизм; олеиновая кислота в авокадо снижает уровень грелина (гормона голода) на 40 процентов, эффект действует течение 3 часов после еды.

Рецепт салата с зеленью и авокадо Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат с творогом и зеленью

Хотите подать салат на ужин, чтобы было быстро и вкусно? Тогда этот рецепт — для вас. Получается сытное, но легкое блюдо, которое не оставит вас равнодушными. А главное — потребуются лишь самые доступные ингредиенты.

Порция (220 г):

творог 5% (150 г);

огурец (50 г);

укроп и кинза (20 г);

молотый имбирь (1 г).

Как сделать: просто смешайте все ингредиенты (овощи и зелень предварительно нашинкуйте) в миске. Не солите — натрий задерживает воду, а имбирь и зелень дают яркий вкус без соли.

Калорийность: 89 ккал на 100 г.

Полезные свойства: казеин из творога дает медленное высвобождение аминокислот всю ночь — это сохраняет мышцы во время дефицита калорий; имбирь незначительно повышает температуру тела, усиливая послетрапезный термогенез.

Любой из этих салатов готовится за 7–10 минут и не требует многочасового стояния у плиты. Попробуйте каждый из них, чтобы выбрать своего фаворита по вкусу и текстуре, будь это хрустящий салат с огурцом или нежная закуска с авокадо. Теряйте вес с удовольствием!

