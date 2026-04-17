Всю жизнь ел гречку с сосисками или курой — открыл для себя неожиданный дуэт и теперь готовлю только так

Всю жизнь ел гречку с сосисками или курой — открыл для себя неожиданный дуэт и теперь готовлю только так

Гречневая крупа обладает удивительной способностью создавать гармоничные союзы. В этом рецепте я рискнул соединить ее с консервированным тунцом и не прогадал. Теперь больше никаких сосисок и курицы.

Что понадобится

гречневая крупа — 200 г, вода — 500 мл, тунец консервированный (в собственном соку или масле) — банка (около 180 г), луковица (средняя), огурцы соленые — 2-3 шт., огурцы маринованные — 2-3 шт., масло растительное — 2-3 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Гречку варю до рассыпчатости. Лук обжариваю до золотистого, добавляю гречку, прогреваю. Огурцы режу кубиками, тунец разминаю.

Добавляю к гречке огурцы и тунец, перемешиваю. Накрываю крышкой, прогреваю 3-4 минуты. Солю, перчу. Подаю с зеленью.

