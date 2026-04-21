21 апреля 2026 в 07:32

Незаслуженно забытый рецепт снова в строю — такая закуска с тунцом и яйцом не подведет

Фаршированные яйца — это та закуска, которая выглядит всегда выигрышно и исчезает со стола мгновенно. Наш вариант с консервированным тунцом, хрустящим луком и маринованными огурцами сочетает в себе насыщенный вкус, приятную текстуру и свежесть укропа.

Что понадобится

Яйца куриные — 6 шт., тунец консервированный (в собственном соку или масле) — 1 банка (около 180 г), лук красный — 1/4 шт., огурцы маринованные — 2–3 шт., укроп свежий — 3–4 веточки, майонез — 2–3 ст. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут, затем охладите и очистите. Аккуратно разрежьте каждое яйцо вдоль пополам, извлеките желтки в отдельную миску и разомните их вилкой. Тунец обсушите и тоже разомните.

Красный лук и маринованные огурцы очень мелко порубите (кубиком около 2 мм). Укроп мелко нарежьте, используя только нежные веточки. Соедините в миске размятые желтки, тунца, лук, огурцы и укроп.

Поперчите по вкусу. Добавьте майонез и тщательно перемешайте до получения однородной, пластичной начинки.

Аккуратно заполните полученной массой половинки белков. Подавайте закуску сразу, украсив по желанию.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Читайте также
В Госдуме озвучили, кому положены выплаты к 9 Мая
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Вместо глазуньи и сырников жарю яичницу с творогом: этот завтрак будете готовить снова и снова
Общество
Необычные горячие бутерброды с творогом и тунцом — простой белковый завтрак из духовки
Общество
Жду сезон мангалов, но не ради шашлыка — на углях готовлю такую рыбку с зеленой пастой
Общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

