Незаслуженно забытый рецепт снова в строю — такая закуска с тунцом и яйцом не подведет

Фаршированные яйца — это та закуска, которая выглядит всегда выигрышно и исчезает со стола мгновенно. Наш вариант с консервированным тунцом, хрустящим луком и маринованными огурцами сочетает в себе насыщенный вкус, приятную текстуру и свежесть укропа.

Что понадобится

Яйца куриные — 6 шт., тунец консервированный (в собственном соку или масле) — 1 банка (около 180 г), лук красный — 1/4 шт., огурцы маринованные — 2–3 шт., укроп свежий — 3–4 веточки, майонез — 2–3 ст. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут, затем охладите и очистите. Аккуратно разрежьте каждое яйцо вдоль пополам, извлеките желтки в отдельную миску и разомните их вилкой. Тунец обсушите и тоже разомните.

Красный лук и маринованные огурцы очень мелко порубите (кубиком около 2 мм). Укроп мелко нарежьте, используя только нежные веточки. Соедините в миске размятые желтки, тунца, лук, огурцы и укроп.

Поперчите по вкусу. Добавьте майонез и тщательно перемешайте до получения однородной, пластичной начинки.

Аккуратно заполните полученной массой половинки белков. Подавайте закуску сразу, украсив по желанию.

