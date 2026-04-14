14 апреля 2026 в 10:45

Такие креветки в маринаде невозможно приготовить только один раз — идеальная закуска из Азии

Фото: D-NEWS.ru
Это идеальное блюдо для тех, кто ценит и вкус, и удобство. Приготовьте эти креветки заранее — и в вашем арсенале появится универсальная звезда.

Что понадобится

Креветки королевские (очищенные) — 500 г, масло растительное — 150 мл, соус соевый — 100 мл, мед — 2 ст. л., масло кунжутное — 1 ст. л., уксус рисовый — 2 ст. л., смесь «5 специй» — 1 ч. л., чеснок — 4 зубчика, лемонграсс (сорго) — 1 стебель, вода — 250 мл.

Как готовлю

Креветки чищу, удаляю вену, обсушиваю. Панцири обжариваю на сухой сковороде до золотистого, перекладываю в кастрюлю. В той же сковороде на масле обжариваю креветки до румяной корочки, откладываю.

Панцири заливаю соевым соусом с маслом от жарки, медом, кунжутным маслом, смесью «5 специй» и водой. Варю 10–15 минут. Чеснок рублю, лемонграсс расплющиваю.

Отвар процеживаю, добавляю уксус, чеснок, лемонграсс, довожу до кипения, снова процеживаю. Чеснок и лемонграсс кладу на дно банки, сверху — креветки, заливаю маринадом. Закрываю, остужаю, убираю в холодильник.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
