Вместо оладий из кабачков попробуйте мясные язычки: ужин из пачки фарша и цукини

Вместо оладий из кабачков попробуйте мясные язычки: ужин из пачки фарша и цукини

Мясные язычки из кабачков — это суперальтернатива кабачковым оладьям и простой, но очень вкусный ужин для всей семьи. Блюдо получается сытным, ароматным и выглядит очень аппетитно.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 400 г куриного фарша, 2 яйца, 3–4 ст. л. муки, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: кабачки нарежьте тонкими кружочками. Куриный фарш посолите, поперчите, добавьте паприку и чеснок, перемешайте. На один кружок кабачка выложите ложку фарша, накройте вторым кружком, слегка прижмите.

Для кляра взбейте яйца с солью, перцем и мукой до однородности. Обмакните каждый язычок в кляр. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте язычки с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить мясные язычки из кабачков и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в фарш мелко нарезанный лук и зелень, а в кляр — немного тертого сыра.

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