Для этого салата варю только один ингредиент. «Мон Амур» с креветками и гранатом — нежный и вкусный

Беру креветки, гранат и авокадо — и собираю салат «Мон Амур», который превращает обычный ужин в романтический вечер. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина при свечах, когда хочется удивить любимого нежным, ярким и очень красивым салатом.

Получается обалденная вкуснятина: сочные креветки, нежное авокадо, хрустящий огурец, сладкая кукуруза и кисло-сладкие зерна граната, которые сверкают, как маленькие рубины.

Для приготовления вам понадобится: 200 г очищенных креветок, 1 авокадо, 1 огурец, 100 г консервированной кукурузы, 1 гранат, 50 г твердого сыра, 2 столовые ложки оливкового масла, сок половины лимона, соль и перец по вкусу. Креветки обжарьте на сковороде 2–3 минуты до румяности или отварите.

Авокадо и огурец нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком. Гранат очистите, сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте оливковым маслом, солью и перцем. Подавайте сразу, украсив зернами граната. Этот салат не только вкусный, но и очень красивый — идеален для романтического ужина.

