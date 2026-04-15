15 апреля 2026 в 17:35

Для этого салата варю только один ингредиент. «Мон Амур» с креветками и гранатом — нежный и вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Беру креветки, гранат и авокадо — и собираю салат «Мон Амур», который превращает обычный ужин в романтический вечер. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина при свечах, когда хочется удивить любимого нежным, ярким и очень красивым салатом.

Получается обалденная вкуснятина: сочные креветки, нежное авокадо, хрустящий огурец, сладкая кукуруза и кисло-сладкие зерна граната, которые сверкают, как маленькие рубины.

Для приготовления вам понадобится: 200 г очищенных креветок, 1 авокадо, 1 огурец, 100 г консервированной кукурузы, 1 гранат, 50 г твердого сыра, 2 столовые ложки оливкового масла, сок половины лимона, соль и перец по вкусу. Креветки обжарьте на сковороде 2–3 минуты до румяности или отварите.

Авокадо и огурец нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком. Гранат очистите, сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте оливковым маслом, солью и перцем. Подавайте сразу, украсив зернами граната. Этот салат не только вкусный, но и очень красивый — идеален для романтического ужина.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Грузинский салат «Ацецили» с куриной грудкой и болгарским перцем: в составе самые простые продукты
Салат «Ловелас» — без мяса, но такой вкусный: слоеный и тает во рту у всех гостей
Разминаю крабовые палочки вилкой — и в духовку — через 20 минут подаю нежные крокеты: с хрустящей корочкой и нежной сердцевиной
Печеный чеснок с козьим сыром — изысканная закуска, которая преображает обычный батон
Такие креветки в маринаде невозможно приготовить только один раз — идеальная закуска из Азии
Мария Левицкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
