Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 14:30

Малосольные огурцы «Лентяйки»: с чесноком, зеленью и горчицей — через 2 часа уже уплетаем с картошкой в мундире

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрые и ароматные закуски. Никакой возни — просто залил огурцы горячим рассолом, добавил специи и оставил на 2 часа.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, сочные огурцы с ярким чесночным ароматом, пряным вкусом горчицы и свежей зеленью. Они идеально подходят к картошке, мясу или как самостоятельная закуска. Готовятся быстро, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг небольших огурцов, 1 головка чеснока, пучок укропа, пучок петрушки, 1 ст. ложка горчицы (в зернах или порошком), 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 л воды.

Огурцы вымойте, обрежьте кончики, залейте холодной водой на 1 час. Чеснок нарежьте пластинками, зелень порубите. Уложите огурцы в банку слоями, пересыпая чесноком и зеленью. Приготовьте рассол: воду вскипятите с солью, сахаром и горчицей, остудите до теплого. Залейте огурцы, оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти малосольные огурцы «Лентяйки». Удивило то, что они стали хрустящими и ароматными уже через 2 часа. Горчица добавила пикантности, а чеснок с зеленью — свежести. Даже муж, который не любит соленья, съел целую тарелку. Кстати, вместо горчицы можно добавить хрен — вкус станет острее. Рецепт — настоящая находка для быстрой закуски!

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите сейчас — и успеете собрать урожай: овощи и зелень, которым еще совсем не поздно в грядку
Общество
Посадите сейчас — и успеете собрать урожай: овощи и зелень, которым еще совсем не поздно в грядку
Квашу огурцы «Зеленцы» по-домашнему: с чесноком и укропом — для шашлыка и закуски
Общество
Квашу огурцы «Зеленцы» по-домашнему: с чесноком и укропом — для шашлыка и закуски
Беру 3 огурца, зелень и кукурузу — салат «Яичный» собираю за 5 минут. Летом можно делать тазиками: нежный, бюджетный и вкусный
Общество
Беру 3 огурца, зелень и кукурузу — салат «Яичный» собираю за 5 минут. Летом можно делать тазиками: нежный, бюджетный и вкусный
Пикантная редиска с чесноком и укропом: квашеная, хрустящая и ароматная — рецепт на все времена
Общество
Пикантная редиска с чесноком и укропом: квашеная, хрустящая и ароматная — рецепт на все времена
Домашняя колбаса: пять яиц и упаковка куриного фарша — запекаете, и можно нарезать на бутерброды
Общество
Домашняя колбаса: пять яиц и упаковка куриного фарша — запекаете, и можно нарезать на бутерброды
огурцы
зелень
соленья
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ошибка»: в ГД предупредили Армению о последствиях антироссийского курса
Невролог ответила, почему опасно всегда держать в руках смартфон
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы
В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе
Как сделать дом уютнее без ремонта и лишних покупок
«Задушит»: Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика
Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ
Британия расширила антироссийские санкции
Суд признал корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией
Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дождливые дни
Безрукова отреагировала на планы звезды «Бригады» баллотироваться в ГД
Погода в Москве в среду, 27 мая: осадки в смешанной фазе и холод до +2
Политолог назвал вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с РФ
В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева
Немов назвал лучший вид спорта для детей
Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России
Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.