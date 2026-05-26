Малосольные огурцы «Лентяйки»: с чесноком, зеленью и горчицей — через 2 часа уже уплетаем с картошкой в мундире

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрые и ароматные закуски. Никакой возни — просто залил огурцы горячим рассолом, добавил специи и оставил на 2 часа.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, сочные огурцы с ярким чесночным ароматом, пряным вкусом горчицы и свежей зеленью. Они идеально подходят к картошке, мясу или как самостоятельная закуска. Готовятся быстро, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг небольших огурцов, 1 головка чеснока, пучок укропа, пучок петрушки, 1 ст. ложка горчицы (в зернах или порошком), 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 л воды.

Огурцы вымойте, обрежьте кончики, залейте холодной водой на 1 час. Чеснок нарежьте пластинками, зелень порубите. Уложите огурцы в банку слоями, пересыпая чесноком и зеленью. Приготовьте рассол: воду вскипятите с солью, сахаром и горчицей, остудите до теплого. Залейте огурцы, оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти малосольные огурцы «Лентяйки». Удивило то, что они стали хрустящими и ароматными уже через 2 часа. Горчица добавила пикантности, а чеснок с зеленью — свежести. Даже муж, который не любит соленья, съел целую тарелку. Кстати, вместо горчицы можно добавить хрен — вкус станет острее. Рецепт — настоящая находка для быстрой закуски!