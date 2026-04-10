10 апреля 2026 в 07:30

Кладу овощи и взбитые помидоры в рукав для запекания: через 30 минут ароматный гарнир к мясу готов

Фото: D-NEWS.ru
Сначала кажется слишком просто, но именно в рукаве овощи пропитываются соусом и получаются особенно сочными. Такой способ реально выручает — минимум возни, а результат как у хорошей хозяйки.

Овощи получаются сочные, ароматные и очень вкусные.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт, кабачки — 2 шт, помидоры — 4 шт (меньше среднего), болгарский перец — 2 шт, чеснок — 1 головка, зелень (кинза + укроп) — 2 горсти, соль, перец, прованские травы, оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовить

В блендер выложите нарезанные 2 помидора, перец, чеснок, добавьте зелень, соль, перец, прованские травы и 1 ст. л оливкового масла, измельчите до соуса. Остальные овощи нарежьте кружочками, баклажаны заранее посолите, оставьте на 15 минут и затем промойте.

Сложите все овощи прямо в рукав для запекания, влейте соус и хорошо перемешайте внутри рукава, чтобы все равномерно покрылось. Завяжите рукав и отправьте в духовку при 200 °С примерно на 30 минут. В конце аккуратно раскройте рукав и полейте оставшимся оливковым маслом.

Проверено редакцией
овощи
помидоры
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
