30 апреля 2026 в 08:25

Салат из 3 ингредиентов и хлеба: простой, но очень вкусный. Только поджарить курочку

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самые удачные салаты получаются из минимума продуктов. Беру филе, сыр и помидоры — и добавляю хрустящие чесночные сухарики из обычного хлеба.

В итоге выходит тот самый баланс: сочное мясо, нежный сыр, свежесть томатов и приятный хруст. Заправка легкая, с небольшой пикантностью, и собирается за секунду.

Такой салат спокойно заменяет ужин и отлично подходит, когда хочется чего-то быстрого, но не скучного.

Ингредиенты: филе индейки или курицы — 200 г, твердый сыр — 70 г, помидоры — 150 г, ржаной хлеб — 2 кусочка, чеснок — 1 зубчик, зелень — по вкусу, специи — по вкусу; для заправки: сметана 15% — 1 ст. л., горчица — немного, соевый соус — 1 ч. л.

Филе нарезаю тонкими ломтиками, добавляю специи и даю постоять около 20 минут, затем быстро обжариваю на сухой сковороде до готовности. Сыр режу крупными кубиками, помидоры — половинками или кусочками. Хлеб подсушиваю на сковороде до хруста, натираю чесноком и нарезаю кубиками — получаются ароматные сухарики. Зелень мелко рублю.

Для заправки просто смешиваю сметану, горчицу и соевый соус. В миске соединяю теплое мясо, сыр, помидоры, сухарики и зелень, добавляю заправку и аккуратно перемешиваю.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
