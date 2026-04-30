Разминаю банан вилкой и добавляю 2 ингредиента: десерт для похудения — ешь хоть каждый день

Разминаю банан вилкой и добавляю 2 ингредиента: десерт для похудения — ешь хоть каждый день

Иногда всё, что нужно для десерта — это просто банан и ещё пара простых ингредиентов. Разминаю его вилкой, добавляю яйцо и какао — и уже через несколько минут получается основа для мягкого, шоколадного десерта без муки и лишнего сахара.

Именно такие рецепты спасают, когда хочется сладкого, но без «тяжёлых» последствий.

А если сверху добавить греческий йогурт, кокосовую стружку и немного кокосовой сгущёнки — вкус становится почти как у десерта из кофейни, только гораздо легче.

Ингредиенты: банан — 1 крупный, яйцо — 1 шт., какао — 1 ст. л., греческий йогурт — 2–3 ст. л., кокосовая стружка — 1–2 ч. л., кокосовая сгущёнка — 1–2 ч. л.

Банан разминаю вилкой до однородного пюре, добавляю яйцо и какао, хорошо перемешиваю. Масса получается густая, с насыщенным шоколадным ароматом.

Перекладываю в небольшую форму и выпекаю при 180 °C около 15–20 минут, пока десерт не схватится, но останется мягким внутри. Даю слегка остыть, затем сверху выкладываю греческий йогурт, посыпаю кокосовой стружкой и добавляю немного кокосовой сгущёнки.

Ранее мы делились рецептом салата для весны. Легкий, вкусный и можно подать на праздничный стол — курица и простые ингредиенты.