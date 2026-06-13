Этот сливочный торт с голубикой — мое главное летнее искушение. Устоять невозможно

Заварное тесто — это не только эклеры. Когда я впервые сделал из него коржи для торта, текстура меня просто сразила. Тонкие, хрустящие и невероятно нежные.

Ингредиенты

Для теста: мука пшеничная — 150 г, яйцо куриное — 4 шт., молоко — 125 мл, масло сливочное — 100 г, вода — 125 мл, сахар-песок — 1 стакан, соль морская — 1 ч. л.

Для крема: творог 9% — 500 г, сыр сливочный — 200 г, молоко — 150 мл, сахар-песок — 0,5 стакана, крахмал кукурузный — 2 ч. л., желток — 2 шт., ликер яичный — 1 ст. л.

Для сборки: голубика — 1,5 стакана, сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я перебираю и мою голубику, оставляю ее обсыхать на полотенце. В кастрюле растапливаю масло в молоке с водой, довожу до кипения и разом всыпаю муку с сахаром и солью. Снимаю с огня, мешаю, пока не соберется в шар, и остужаю минут 15 — это принципиально важно. Затем медленно, по чуть-чуть, вливаю взбитые яйца, вымешивая до глянцевого блеска.

Для крема варю заварную основу из молока, желтков и крахмала, остужаю и смешиваю с творогом и сливочным сыром, добавляю ликер. Коржи выпекаю тонкими кругами, даю им остыть, промазываю кремом и выкладываю ягоды. Убираю торт в холодильник минимум на 2 часа — тогда коржи пропитываются, и он становится одним целым. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Коржи-профитроли — это гениально: они и хрустят, и нежно пропитываются кремом. Голубика добавила летней свежести, а творожная основа сделала текстуру плотной, но легкой. Совет: берите ягоды только свежие, замороженные дадут лишнюю воду.