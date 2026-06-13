Забудь про плиту. Этот мармелад из красной смородины готовится сам, пока ты спишь

Думаешь, без термообработки мармелад не застынет? Красная смородина с этим спорит: ее пектин делает все сам. Проверено.
Ингредиенты
Красная смородина — 2 кг, сахар-песок — 1 кг.
Как готовлю
Сначала я перебрал ягоды: оборвал с веточек, выкинул подгнившие, промыл в холодной воде и дал обсохнуть на полотенце. Самое сложное — это добыть сок. Я использовал соковыжималку, но можно и толкушкой с ситом, если хочешь почувствовать себя крестьянином. Отмерил литр сока и всыпал туда сахар.
Тщательно перемешал, пока сахар не растворился. Накрыл кастрюлю марлей и оставил на 6–8 часов — за это время пектин делает свое дело, и масса густеет. Простерилизовал банки, разлил желе и убрал в холодильник. Через пару дней оно станет таким плотным, что ложка стоит.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Цвет — как рубиновое стекло на просвет. Секрет в том, что смородину я просто подавил руками через марлю, смешал с сахаром и убрал в холодильник. Через 8 часов текстура стала идеальной: ложка стоит, витамины — все внутри. Рекомендую подавать к блинчикам, но мы с женой съели просто так, ложками.