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13 июня 2026 в 12:35

Забудь про плиту. Этот мармелад из красной смородины готовится сам, пока ты спишь

Фото: D-NEWS.ru
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Думаешь, без термообработки мармелад не застынет? Красная смородина с этим спорит: ее пектин делает все сам. Проверено.

Ингредиенты

Красная смородина — 2 кг, сахар-песок — 1 кг.

Как готовлю

Сначала я перебрал ягоды: оборвал с веточек, выкинул подгнившие, промыл в холодной воде и дал обсохнуть на полотенце. Самое сложное — это добыть сок. Я использовал соковыжималку, но можно и толкушкой с ситом, если хочешь почувствовать себя крестьянином. Отмерил литр сока и всыпал туда сахар.

Тщательно перемешал, пока сахар не растворился. Накрыл кастрюлю марлей и оставил на 6–8 часов — за это время пектин делает свое дело, и масса густеет. Простерилизовал банки, разлил желе и убрал в холодильник. Через пару дней оно станет таким плотным, что ложка стоит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Цвет — как рубиновое стекло на просвет. Секрет в том, что смородину я просто подавил руками через марлю, смешал с сахаром и убрал в холодильник. Через 8 часов текстура стала идеальной: ложка стоит, витамины — все внутри. Рекомендую подавать к блинчикам, но мы с женой съели просто так, ложками.

Проверено редакцией
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