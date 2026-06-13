Забудь про плиту. Этот мармелад из красной смородины готовится сам, пока ты спишь

Забудь про плиту. Этот мармелад из красной смородины готовится сам, пока ты спишь

Думаешь, без термообработки мармелад не застынет? Красная смородина с этим спорит: ее пектин делает все сам. Проверено.

Ингредиенты

Красная смородина — 2 кг, сахар-песок — 1 кг.

Как готовлю

Сначала я перебрал ягоды: оборвал с веточек, выкинул подгнившие, промыл в холодной воде и дал обсохнуть на полотенце. Самое сложное — это добыть сок. Я использовал соковыжималку, но можно и толкушкой с ситом, если хочешь почувствовать себя крестьянином. Отмерил литр сока и всыпал туда сахар.

Тщательно перемешал, пока сахар не растворился. Накрыл кастрюлю марлей и оставил на 6–8 часов — за это время пектин делает свое дело, и масса густеет. Простерилизовал банки, разлил желе и убрал в холодильник. Через пару дней оно станет таким плотным, что ложка стоит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Цвет — как рубиновое стекло на просвет. Секрет в том, что смородину я просто подавил руками через марлю, смешал с сахаром и убрал в холодильник. Через 8 часов текстура стала идеальной: ложка стоит, витамины — все внутри. Рекомендую подавать к блинчикам, но мы с женой съели просто так, ложками.