Банановые оладушки из овсянки: полезный завтрак — теперь геркулес дома не залеживается

Раньше овсяные хлопья у меня часто стояли без дела, пока не попробовала готовить эти банановые оладушки. Получаются они мягкими, сладковатыми без лишнего сахара и очень сытными. Отличный вариант, когда хочется чего-то вкусного к завтраку, но без тяжёлой выпечки.

Особенно хорошо такие оладьи сочетаются с йогуртом, ягодами или просто чашкой кофе.

Ингредиенты

Бананы — 300 г, овсяные хлопья — 100 г, молоко 0,5% — 50 мл, яйцо — 1 шт.

Приготовление

Овсяные хлопья измельчаю блендером в грубую муку. Бананы хорошо разминаю вилкой до состояния пюре. Отдельно слегка взбиваю яйцо, затем добавляю бананы, овсяную муку и молоко.

Всё перемешиваю до густого теста — по консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Разогреваю антипригарную сковороду и выпекаю оладушки без масла с двух сторон до золотистого цвета.

Полезный совет

Особо вкусно, если их обжарить на топленом или сливочном масле.

Ольга Шмырева
