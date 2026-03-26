Смешиваю банан и авокадо: полезный десерт готовится 7 минут — нежное облако в стакане

Этот десерт я люблю за простоту и ту самую нежную текстуру, которая получается буквально из самых обычных продуктов. Банан дает естественную сладость, авокадо делает массу бархатистой, а малина добавляет свежую ягодную кислинку. В итоге выходит не тяжелое пирожное, а легкое фруктовое облако, которое приятно есть даже после плотного ужина.

Для двух порций нужен крупный банан, половина среднего авокадо, около 80 г малины или любой ягоды, 2 ст. л. кленового сиропа или меда, 1 ч. л. лимонного сока, немного корицы, ванили, 2 ст. л. измельченных грецких орехов и немного семян чиа для украшения.

Банан нарезаю кружочками, авокадо — кубиками и сразу сбрызгиваю лимонным соком. Затем отправляю все в блендер, добавляю сироп, ваниль и корицу и взбиваю до гладкого крема. Часть малины слегка разминаю вилкой, чтобы получилась быстрая ягодная прослойка.

Дальше все совсем просто: раскладываю крем по стаканам, добавляю слой малины, сверху снова крем. Посыпаю орехами, чиа и украшаю несколькими ягодами. Можно есть сразу, а можно убрать в холодильник на полчаса — тогда десерт станет плотнее и вкус раскроется ярче. Получается красиво, полезно и действительно очень вкусно.

