Суд принял решение по иску о взыскании 44 млн рублей с Олега Газманова

Московский суд оставил без движения иск о взыскании 44 млн рублей с народного артиста России Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко, который был осужден за мошенничество, следует из судебных материалов. Как сообщает РИА Новости, иск не стали рассматривать из-за неоплаченной пошлины.

При этом адвокат Царенко Алексей Новожилов уверяет в невиновности своего подзащитного. По его словам, это подтверждается агентским договором между ИП Царенко и Газмановым, а также чеками.

Компания Газмановых «ОМГ-Промо» проводила концерты через ИП Царенко, средства Царенко добросовестно распределял между сотрудниками, более того, он лично с 2019 по 2024 год положил на счета Газманова 44 млн рублей, — рассказал Новожилов.

