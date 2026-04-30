Суд принял решение по иску о взыскании 44 млн рублей с Олега Газманова

Суд оставил без движения иск о взыскании с Олега Газманова 44 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Московский суд оставил без движения иск о взыскании 44 млн рублей с народного артиста России Олега Газманова, заявленный его экс-директором Дмитрием Царенко, который был осужден за мошенничество, следует из судебных материалов. Как сообщает РИА Новости, иск не стали рассматривать из-за неоплаченной пошлины.

При этом адвокат Царенко Алексей Новожилов уверяет в невиновности своего подзащитного. По его словам, это подтверждается агентским договором между ИП Царенко и Газмановым, а также чеками.

Компания Газмановых «ОМГ-Промо» проводила концерты через ИП Царенко, средства Царенко добросовестно распределял между сотрудниками, более того, он лично с 2019 по 2024 год положил на счета Газманова 44 млн рублей, — рассказал Новожилов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на 43-летнюю спортсменку Елену Исинбаеву, уехавшую с мужем и детьми в Испанию, подали в суд из-за долга в 440 тыс. рублей по коммунальным платежам. По информации канала, задолженность копится третий год.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минтруде высказались о повышении пенсионного возраста в России
Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ
Велосипедист расстрелял сотрудников ТЦК при проверке документов
Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина
«Запасайтесь попкорном»: Медведев об отношениях США и Европы
Удары по Украине сегодня, 30 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Психолог назвала неочевидные причины детского воровства денег
Медведев назвал главный тренд в политике Европы
Четверо подростков втянули десятки школьников в схему с наркоденьгами
Медведев заявил, что все закончится победой России
Бизнесмен Ковалев назвал приемлемое наказание для Чубайса
Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами
Стала известна судьба останков миллиардеров после катастрофы «Титана»
В Госдуме ответили, когда лучше сажать картошку
Лавров озвучил призыв России по ситуации в Ливане
Стало известно, какие дроны ВСУ выпустили по Перми
Отдых в Турции станет недоступнее для россиян
В Госдуме объяснили, почему миллениалы часто хранят деньги «под подушкой»
Плющенко обратился к старшему сыну после его скандального интервью
«По-прежнему заинтересованы»: Лавров высказался о переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

