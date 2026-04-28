28 апреля 2026 в 21:10

Пикантная закуска к шашлыку из огурцов и редиски: битые овощи под соусом с чесночком

Пикантная закуска к шашлыку из битых огурцов и редиски — это взрыв свежести, хруста и пряного маринада, который готовится за 5 минут.

Огурцы и редис, разбитые молотком, впитывают в себя соевый соус, уксус, чеснок и кунжут, становясь невероятно ароматными и хрустящими. Такая закуска идеально дополнит мясо на углях.

Для приготовления понадобится: 3 огурца, 10 штук редиса, 1 красная луковица, 2 ст. л. кунжута, 2 зубчика чеснока, соль, сахар по вкусу, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. уксуса (6%), 2 ст .л. оливкового масла.

Рецепт: огурцы крупно нарежьте, редис оставьте целиком. Сложите в прочный пакет или на разделочную доску и слегка отбейте молотком для мяса, чтобы овощи треснули и пустили сок. Переложите в миску. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите.

Добавьте к овощам лук, чеснок, кунжут, соль, сахар, соевый соус, уксус и масло. Тщательно перемешайте руками. Дайте настояться 15-20 минут при комнатной температуре. Готово.

Мурашко озвучил интересную тенденцию среди российских отцов
Дарья Иванова
