Назван способ составить резюме, понятное человеку и ИИ-агенту

ИИ-агент может не понять резюме с креативными фразами, заявила NEWS.ru IT-эксперт, руководитель «Платформы ИИ-агентов» Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Татьяна Сеземина. По ее словам, 9 из 10 работодателей уже используют нейросети для отбора откликов.

Более 90% работодателей уже используют ИИ-системы для отбора откликов кандидатов. 88% компаний применяют нейросети для первичной проверки резюме. ИИ-агент сравнивает анкету с вакансией, смотрит на опыт, навыки, должности, инструменты и совпадение с требованиями. Поэтому кандидату важно не писать общими словами, а прямо объяснять, что именно он делал, с какими системами работал и какого результата добился. Креативные названия разделов тоже могут мешать: «мой путь» вместо «опыт работы» или «чем я полезен» вместо «навыки» выглядят живо для человека, но не всегда понятны системе, — сказала Сеземина.

По ее словам, для успешного прохождения первичного отбора резюме стоит немного адаптировать под каждую вакансию. Она добавила, что автоматический фильтр может игнорировать анкеты с нестандартной структурой и сложной инфографикой.

Чтобы резюме лучше проходило первичный отбор, его надо видоизменять под каждую вакансию. Не нужно переписывать весь документ, но важно сверить формулировки. Если в вакансии указаны конкретные инструменты, задачи или отраслевой опыт, их стоит назвать теми же понятными словами. Автоматический фильтр может хуже считывать резюме с нестандартной структурой, сложной инфографикой, таблицами и дизайнерскими блоками, — пояснила Сеземина.

При этом она отметила, что писать резюме только под ИИ не стоит. По словам эксперта, набор ключевых слов без реального опыта может помочь пройти фильтр, но потом вызовет вопросы у рекрутера.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец заявила, что слепое доверие искусственному интеллекту несет риски потери авторства и превращения контента в безликую массу. По ее словам, внешняя гладкость и уверенный тон сгенерированного текста создают опасную иллюзию качества, тогда как за ними часто не стоит никакой глубины.