Это не магия, а очень простой рецепт — теплый салат с адыгейским сыром и ароматной картошечкой

Этот салат не нуждается в мясе. Теплые жареные овощи дают сытость, свежие листья — легкость, адыгейский сыр — нежность, кунжут — хруст. Базилик и лайм — для аромата. Можно есть ложкой, можно вилкой. Холодным или теплым — все равно вкусно.

Что понадобится

1 баклажан, 1 кабачок, 1 сладкий перец, 200 г молодого картофеля, 1 луковица, 1/2 фенхеля, 150 г помидоров черри, 150 г адыгейского сыра, 70 г салатного микса, 5-6 веточек базилика, 3-4 ст. л. растительного масла, 1/2 лайма, 1 ч. л. кунжута, соль, перец.

Как я готовлю

Овощи мою. Лук режу полукольцами. Баклажан, кабачок, перец — ломтиками или кубиками. Картофель (с кожурой) — дольками. Фенхель — тонкими ломтиками.

На сковороде разогреваю масло. Жарю лук, картофель, баклажан, кабачок, перец — каждый отдельно, до мягкости и румяной корочки. Перекладываю теплые овощи в миску. Фенхель быстро обжариваю или запекаю под грилем.

Адыгейский сыр режу кубиками. Черри — пополам. Салат рву руками. В миске соединяю теплые овощи, салат, помидоры, сыр. Сбрызгиваю соком лайма. Солю, перчу, перемешиваю. Посыпаю кунжутом и украшаю базиликом.

Дмитрий Демичев
