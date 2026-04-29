29 апреля 2026 в 11:06

От классики к фьюжну: простой салат из редиса превращаем в изысканную закуску на хрустящих тостах

Фото: D-NEWS.ru
Истинный вкус весны и лета заключен в сочной, пикантной редиске. В сезон ее витаминная ценность максимальна, а хрустящая текстура и легкая острота создают идеальную основу для свежего, быстрого салата.

Что понадобится

Редис — 200-250 г, огурец свежий — 1 шт. (средний), яйца — 3 шт., лук зеленый — 3-4 перышка, укроп — 3-4 веточки, сметана — 2 ст. л., майонез — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, хлеб ржаной для тостов — 4-6 ломтиков.

Как готовлю

Яйца отварите вкрутую (9 мин. после закипания), охладите в ледяной воде и очистите. Редис, огурец и очищенные яйца нарежьте аккуратным мелким кубиком одинакового размера.

Зеленый лук и укроп мелко порубите. В просторной миске смешайте сметану и майонез до однородности, добавьте все нарезанные ингредиенты, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Ржаной хлеб слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде до легкой хрустящей корочки. Подавайте салат, выложив его порционно на подготовленные теплые гренки.

Проверено редакцией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 апреля: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 апреля: где сбои в России
Турэксперт назвала неочевидное выгодное направление на майские праздники
Общество
Турэксперт назвала неочевидное выгодное направление на майские праздники
Смешала желтки с цедрой — через 2 часа пудинг «Абаде-де-Пришкус» готов, нежнее и ароматнее любого десерта
Общество
Смешала желтки с цедрой — через 2 часа пудинг «Абаде-де-Пришкус» готов, нежнее и ароматнее любого десерта
Две картошки и горсть сыра — через 20 минут подаю пиццу, хрустящую, нежую, без дрожжей
Общество
Две картошки и горсть сыра — через 20 минут подаю пиццу, хрустящую, нежую, без дрожжей
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

