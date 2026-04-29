От классики к фьюжну: простой салат из редиса превращаем в изысканную закуску на хрустящих тостах

От классики к фьюжну: простой салат из редиса превращаем в изысканную закуску на хрустящих тостах

Истинный вкус весны и лета заключен в сочной, пикантной редиске. В сезон ее витаминная ценность максимальна, а хрустящая текстура и легкая острота создают идеальную основу для свежего, быстрого салата.

Что понадобится

Редис — 200-250 г, огурец свежий — 1 шт. (средний), яйца — 3 шт., лук зеленый — 3-4 перышка, укроп — 3-4 веточки, сметана — 2 ст. л., майонез — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, хлеб ржаной для тостов — 4-6 ломтиков.

Как готовлю

Яйца отварите вкрутую (9 мин. после закипания), охладите в ледяной воде и очистите. Редис, огурец и очищенные яйца нарежьте аккуратным мелким кубиком одинакового размера.

Зеленый лук и укроп мелко порубите. В просторной миске смешайте сметану и майонез до однородности, добавьте все нарезанные ингредиенты, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Ржаной хлеб слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде до легкой хрустящей корочки. Подавайте салат, выложив его порционно на подготовленные теплые гренки.