Диетолог предостерегла от частых перекусов во время работы

Слишком частые перекусы во время работы снижают продуктивность, заявила в беседе с «Авторадио» диетолог Татьяна Евстигнеева. Она посоветовала есть в среднем каждые пять часов. Кроме того, врач призвала отказаться от продуктов с обилием быстрых углеводов — они не смогут надолго насытить организм.

После плотного обеда может снижаться продуктивность, потому что организм будет бросать все силы на пищеварение, из-за чего может возникать сонливость. Если в перекусе или обеде присутствовали быстрые углеводы, то будет повышаться глюкоза, а в дальнейшем будет выделяться инсулин, который будет гасить эту глюкозу. И таким образом будет как раз чувствоваться усталость и сонливость. А вот если выдерживать хорошие паузы между едой в среднем пять часов, то это, наоборот, дает нам хорошую мотивацию к работе, — подчеркнула Евстигнеева.

Ранее диетолог Наталья Силина заявила, что новая перевернутая пирамида питания стала просто очередной модной диетой. Она отметила, что каждый новый тренд питания подается как абсолютная истина. Врач посоветовала не впадать в крайности и помнить, что исключение полностью той или иной группы продуктов всегда несет риски для здоровья.