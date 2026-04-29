Диетолог предостерегла от частых перекусов во время работы

29 апреля 2026 в 12:34

Диетолог Евстигнеева: частые перекусы во время работы снижают продуктивность

Слишком частые перекусы во время работы снижают продуктивность, заявила в беседе с «Авторадио» диетолог Татьяна Евстигнеева. Она посоветовала есть в среднем каждые пять часов. Кроме того, врач призвала отказаться от продуктов с обилием быстрых углеводов — они не смогут надолго насытить организм.

После плотного обеда может снижаться продуктивность, потому что организм будет бросать все силы на пищеварение, из-за чего может возникать сонливость. Если в перекусе или обеде присутствовали быстрые углеводы, то будет повышаться глюкоза, а в дальнейшем будет выделяться инсулин, который будет гасить эту глюкозу. И таким образом будет как раз чувствоваться усталость и сонливость. А вот если выдерживать хорошие паузы между едой в среднем пять часов, то это, наоборот, дает нам хорошую мотивацию к работе, — подчеркнула Евстигнеева.

Ранее диетолог Наталья Силина заявила, что новая перевернутая пирамида питания стала просто очередной модной диетой. Она отметила, что каждый новый тренд питания подается как абсолютная истина. Врач посоветовала не впадать в крайности и помнить, что исключение полностью той или иной группы продуктов всегда несет риски для здоровья.

Здоровье
диетологи
рацион
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, удастся ли Карлу III настроить Трампа против России
Михайлов сделал неожиданное заявление о своих детях
Песков высказался о последствиях украинских ударов по НПЗ в Туапсе
Режим ЧС в Туапсе, 40 раненых, диверсии в Крыму: ВСУ атакуют РФ 29 апреля
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

