Диетолог назвала скрытую пользу амазонского какао для здоровья

Амазонское какао обладает антиоксидантными свойствами для организма, заявила NEWS.ru диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. По ее словам, благодаря процессу ферментации в бобах увеличивается содержание калия и магния.

Амазонское какао оказалось в центре внимания из-за неожиданных преимуществ для здоровья. В нем обнаружены такие соединения, как глицин-бетаин и пролин. В растении они защищают от окислительного стресса, а в организме человека, вероятно, тоже проявляют антиоксидантные свойства. Новое исследование показало: то, как именно обрабатывают какао-бобы после сбора, напрямую влияет на их пищевую ценность и пользу для организма, — поделилась Дианова.

Она подчеркнула, что какао не является продуктом с неизменным набором характеристик. По словам диетолога, его польза для здоровья варьируется в зависимости от метода обработки. Особое внимание специалист уделила амазонским сортам, которые, на ее взгляд, могут сочетать приятный вкус с высоким содержанием питательных веществ.

Ферментация — ключевой этап производства шоколада. Именно она формирует привычный цвет и аромат зерен. Так в них увеличивается содержание аминокислот, возрастает активность антиоксидантных ферментов, а также повышаются уровни калия и магния. Неферментированное какао сохраняет больше фосфора и кальция. Эти минералы важны для прочности костей и здоровья сердечно-сосудистой системы, — резюмировала Дианова.

