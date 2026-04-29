Небо российского города заволокло черным дымом из-за атаки БПЛА

Небо Перми заволокло черным дымом после атаки украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». На представленных кадрах виден район в дыму. Сообщается также, что на одежде некоторых горожан появились черные пятна. Предполагается, что это связано с падением пепла.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орском Оренбургской области прогремели взрывы. В материале сказано, что силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города поднимается дым. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

Также стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском. По предварительным данным, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. При этом местные жители жаловались на громкий грохот от падения беспилотного летательного аппарата. Информация о повреждениях, связанных с падением БПЛА, не приводится.