В Ростове-на-Дону разыскивают подозреваемого в кровавой расправе

В Ростове-на-Дону разыскивают 38-летнего Федора Дроменко, подозреваемого в смертельном нападении с ножом на горожанина, пишет Telegram-канал Don Mash. По его информации, мужчина набросился на оппонента во время ссоры на улице Клубной. Потерпевший вскоре скончался в больнице.

В материале говорится, что Дроменко бросился в бега. Он может передвигаться, как пишет канал, на белой Mazda 6. Правоохранители просят тех, кто увидит подозреваемого, связаться по номерам 8(8634) 632-220 или 02.

Ранее в Красноярском крае 31-летний мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной после того, как та предложила ему прекратить отношения. В приступе агрессии он сначала вцепился жертве в горло и сдавил его, а затем схватился за нож и нанес несколько смертельных ударов.

До этого в Томске 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве бывшего сожителя своей девушки. Тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Сибирской. По версии следствия, обвиняемый спланировал убийство в апреле на почве ревности.