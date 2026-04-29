29 апреля 2026 в 10:49

Россиянин заколол возлюбленную после предложения расстаться

Житель Красноярска убил женщину ножом, узнав о намерении разорвать отношения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Красноярском крае 31-летний мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной после того, как та предложила ему прекратить отношения, сообщает ГСУ СК России по региону. Преступление произошло 26 апреля в ТСН «Емельяновская горка».

По данным следствия, пара встречалась всего несколько месяцев. В тот роковой день мужчина приехал к избраннице для откровенного разговора о будущем их романа. Когда женщина объявила о своем решении расстаться, кавалер пришел в неконтролируемую ярость. В приступе агрессии он сначала вцепился жертве в горло и сдавил его, а затем схватился за нож и нанес несколько смертельных ударов.

Осознав содеянное, злоумышленник сначала попытался скрыться, но вскоре добровольно сдался прибывшим полицейским. Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Томске 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве бывшего сожителя своей девушки. Тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Сибирской. По версии следствия, обвиняемый спланировал убийство в апреле на почве ревности.

ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов
В Госдуме предложили привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности
Совбез России сделал важное заявление о химическом оружии в Сирии
В Госдуме назвали действенный способ борьбы с треш-стримами
Во Львове решили спалить мечеть
Раскрыта чудовищная деталь о подозреваемом в убийстве 11-летней девочки
Почему не работает Telegram сегодня, 29 апреля: сбои, полная блокировка
В Совбезе РФ раскрыли, риски каких провокаций сохраняются в Сирии
«Уникальный полигон»: в Минобороны Польши раскрыли планы на Украину
Стало известно, что может заставить Трампа вернуться к украинскому вопросу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

