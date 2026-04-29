Россиянин заколол возлюбленную после предложения расстаться

В Красноярском крае 31-летний мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной после того, как та предложила ему прекратить отношения, сообщает ГСУ СК России по региону. Преступление произошло 26 апреля в ТСН «Емельяновская горка».

По данным следствия, пара встречалась всего несколько месяцев. В тот роковой день мужчина приехал к избраннице для откровенного разговора о будущем их романа. Когда женщина объявила о своем решении расстаться, кавалер пришел в неконтролируемую ярость. В приступе агрессии он сначала вцепился жертве в горло и сдавил его, а затем схватился за нож и нанес несколько смертельных ударов.

Осознав содеянное, злоумышленник сначала попытался скрыться, но вскоре добровольно сдался прибывшим полицейским. Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

