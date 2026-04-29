Посадка самолета закончилась трагедией в Австралии

Легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Парафилд австралийского города Аделаида (штат Южная Австралия), передает телеканал ABC Australia. Инцидент произошел в днем 29 апреля, в результате два человека погибли.

Воздушное судно врезалось в ангар в момент захода на посадку, сообщили очевидцы. Сразу после удара на месте аварии вспыхнул пожар, который прибывшие пожарные смогли оперативно ликвидировать.

В результате происшествия, помимо гибели двух человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести, уточняет телеканал. Среди эвакуированных с места чрезвычайного происшествия находилось много пилотов-курсантов.

Местная полиция уже начала расследование всех обстоятельств инцидента. Правоохранителям предстоит выяснить точные причины, приведшие к столкновению самолета с ангаром. Премьер-министр штата Питер Малинаускас выразил соболезнования семьям погибших. Он также пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим в этой трагедии.

Ранее пассажирский самолет разбился при заходе на посадку в столице Южного Судана Джубе. Управление гражданской авиации страны сообщило, что жертвами крушения стали 14 человек, включая пилота.