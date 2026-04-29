Песков раскрыл, встретится ли Путин с вызволенным из польской тюрьмы ученым Песков: Путин пока не планирует встречаться с вернувшимся археологом Бутягиным

В графике президента России Владимира Путина на данный момент отсутствует встреча с вернувшимся на родину археологом Александром Бутягиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Бутягин, а также супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Приднестровье, были возвращены на территорию РФ во вторник, 28 апреля.

Сейчас таких планов нет, — сказал Песков.

Известный российский ученый, представляющий государственный музей Эрмитаж, был задержан в начале декабря 2025 года на территории Польши. Это произошло по запросу украинской стороны, которая обвинила его в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму.

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что Бутягин находится на территории Белоруссии. По его словам, скоро ученый вернется в Санкт-Петербург. Известно, что археолог собирается продолжить научную и просветительскую работу.

До этого Пиотровский выразил признательность президенту России и всем причастным к освобождению Бутягина из польской тюрьмы. По его словам, пока детали операции неизвестны, но можно только поблагодарить главу государства.