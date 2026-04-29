Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным

Процесс обмена вернувшегося на родину археолога Александра Бутягина был крайне сложным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российские специальные службы провели данную операцию успешно, передает РИА Новости.

Безусловно, это был очень сложный и ответственный процесс. И его с успехом провели и финализировали наши специальные службы, — сказал Песков.

