Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 12:32

Стало известно, что грозит извергу за убийство школьницы на Кубани

Юрист Салкин: за убийство школьницы на Кубани россиянину грозит пожизненный срок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителю Краснодарского края, обвиняемому в убийстве 11-летней школьницы, может грозить пожизненное заключение, заявил NEWS.ru юрист правозащитник Михаил Салкин. В то же время, по его словам, задержанного могут признать невменяемым.

Подозреваемого [в убийстве 11-летней школьницы] будут судить по ч. 2 ст. 105 УК РФ. За такое злодеяние грозит наказание в виде лишения свободы на 8–20 лет или пожизненный срок. Однако, если выяснится, что на момент преступления задержанный являлся невменяемым в силу заболевания, такое лицо уголовной ответственности не подлежит. В отношении него в таком случае применяются принудительные меры медицинского характера, которые не имеют срока. То есть до тех пор, пока комиссия врачей не сочтет, что пациент выздоровел, — сказал Салкин.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки. По информации СМИ, он был председателем местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани» и занимался работой с детьми. Мужчина полностью признал свою вину.

Регионы
Краснодарский край
убийства
юристы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.