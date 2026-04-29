Стало известно, что грозит извергу за убийство школьницы на Кубани Юрист Салкин: за убийство школьницы на Кубани россиянину грозит пожизненный срок

Жителю Краснодарского края, обвиняемому в убийстве 11-летней школьницы, может грозить пожизненное заключение, заявил NEWS.ru юрист правозащитник Михаил Салкин. В то же время, по его словам, задержанного могут признать невменяемым.

Подозреваемого [в убийстве 11-летней школьницы] будут судить по ч. 2 ст. 105 УК РФ. За такое злодеяние грозит наказание в виде лишения свободы на 8–20 лет или пожизненный срок. Однако, если выяснится, что на момент преступления задержанный являлся невменяемым в силу заболевания, такое лицо уголовной ответственности не подлежит. В отношении него в таком случае применяются принудительные меры медицинского характера, которые не имеют срока. То есть до тех пор, пока комиссия врачей не сочтет, что пациент выздоровел, — сказал Салкин.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки. По информации СМИ, он был председателем местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани» и занимался работой с детьми. Мужчина полностью признал свою вину.