«Сошлись в главном»: депутат об итогах дебатов Соловьева и Бони

Выход в совместный эфир журналиста Владимира Соловьева и блогерши Виктории Бони, представляющих разные части общества, показал зарубежной аудитории единство России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, тот факт, что подобный диалог состоялся, стал очень позитивным сигналом.

Выход в эфир двух медийных персон, представляющих разные части российского общества, это очень позитивный сигнал. Сам факт диалога Соловьева и Бони демонстрирует, что в РФ возможно открытое обсуждение наболевших вопросов. Важно и то, что журналист принес извинения. Это мужская позиция. Стороны нашли общий язык. Оба участника дебатов — яркие личности, у каждого десятки острых высказываний и миллионы единомышленников. Соловьев и Боня сошлись в главном — любви к родине. Конфликт привлек внимание зарубежной аудитории. Примирение в прямом эфире также можно считать сигналом для иностранной публики: русские умеют преодолевать разногласия ради своей страны, — сказал Толмачев.

Ранее директор пиар-агентства Дмитрий Скрипниченко заявил, что эфир с участием Бони и Соловьева не завершил конфликт двух медийных личностей, а перезапустил его с новой силой. По словам эксперта, публичный диалог помог сторонам решить свои задачи.