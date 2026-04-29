Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 12:00

Посейте в апреле — и в июне ваш сад утонет в белых воздушных шарах. Садовый фаворит с шапками до 12 см

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пеларгония Мультиблум Вайт — это сорт, который многие садоводы называют «чемпионом по цветению» среди однолетников . Представьте себе аккуратный, компактный кустик высотой всего 25-35 см, густо усыпанный крупными шапками белоснежных соцветий . Этот сорт из престижной серии «Мультиблум» был выведен для того, чтобы радовать глаз с ранней весны и до поздней осени, не требуя при этом сложного ухода. Это настоящая находка для тех, кто ценит эффектный, но беспроблемный сад. Растение образует прочные, устойчивые цветоносы, которые не боятся ветра и дождя, а его глянцевые, тёмно-зелёные листья с едва заметной зоной сохраняют декоративность всё лето.

Цветение пеларгонии Мультиблум Вайт — это зрелище, от которого невозможно отвести взгляд. Огромные шаровидные соцветия, состоящие из множества простых, но очень изящных цветков, достигают в диаметре 10-12 см . На одном растении может одновременно распускаться до 15-20 таких «шапок», превращая куст в пышный белый букет . Фаза активного буйства красок приходится на летние месяцы, но при хорошей погоде первые бутоны могут появиться уже в мае, а последние — лишь в октябре .

Выращивание этого гибрида — процесс увлекательный и не слишком сложный. Это растение идеально подходит для выращивания в контейнерах, балконных ящиках и, конечно, на клумбах . Оно предпочитает солнечные места или легкую полутень, а также нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Главное — не допускать застоя воды, чтобы корни не загнили . Чтобы любоваться пышными «шапками» всё лето, достаточно своевременно удалять увядшие соцветия, стимулируя растение к формированию новых бутонов. Этот сорт станет настоящей жемчужиной в вашей коллекции, даря ощущение праздника и чистоты белоснежным сиянием.

Проверено редакцией
Беру 1 кг помидоров и добавляю к ним ложку уксуса — через час подаю к столу томаты по-корейски
Смешала желтки с цедрой — через 2 часа пудинг «Абаде-де-Пришкус» готов, нежнее и ароматнее любого десерта
Компактный кустик, превращающийся в цветущий шар: забудьте о капризных петуниях, это растение проще и ярче
Сажаю «крейзи дейзи» и еще 2 сорта: все поражаются этим мохнатым ромашкам — многолетники для шикарного сада
Сажаю в апреле и любуюсь на фиолетовое кружево: чудо-многолетник не боится ни засухи, ни дождя, ни возвратных морозов
рецепты
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.