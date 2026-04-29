Посейте в апреле — и в июне ваш сад утонет в белых воздушных шарах. Садовый фаворит с шапками до 12 см

Посейте в апреле — и в июне ваш сад утонет в белых воздушных шарах. Садовый фаворит с шапками до 12 см

Пеларгония Мультиблум Вайт — это сорт, который многие садоводы называют «чемпионом по цветению» среди однолетников . Представьте себе аккуратный, компактный кустик высотой всего 25-35 см, густо усыпанный крупными шапками белоснежных соцветий . Этот сорт из престижной серии «Мультиблум» был выведен для того, чтобы радовать глаз с ранней весны и до поздней осени, не требуя при этом сложного ухода. Это настоящая находка для тех, кто ценит эффектный, но беспроблемный сад. Растение образует прочные, устойчивые цветоносы, которые не боятся ветра и дождя, а его глянцевые, тёмно-зелёные листья с едва заметной зоной сохраняют декоративность всё лето.

Цветение пеларгонии Мультиблум Вайт — это зрелище, от которого невозможно отвести взгляд. Огромные шаровидные соцветия, состоящие из множества простых, но очень изящных цветков, достигают в диаметре 10-12 см . На одном растении может одновременно распускаться до 15-20 таких «шапок», превращая куст в пышный белый букет . Фаза активного буйства красок приходится на летние месяцы, но при хорошей погоде первые бутоны могут появиться уже в мае, а последние — лишь в октябре .

Выращивание этого гибрида — процесс увлекательный и не слишком сложный. Это растение идеально подходит для выращивания в контейнерах, балконных ящиках и, конечно, на клумбах . Оно предпочитает солнечные места или легкую полутень, а также нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Главное — не допускать застоя воды, чтобы корни не загнили . Чтобы любоваться пышными «шапками» всё лето, достаточно своевременно удалять увядшие соцветия, стимулируя растение к формированию новых бутонов. Этот сорт станет настоящей жемчужиной в вашей коллекции, даря ощущение праздника и чистоты белоснежным сиянием.

