Компактный кустик, превращающийся в цветущий шар: забудьте о капризных петуниях, это растение проще и ярче

Бальзамин «Афина оранжевая вспышка» — это растение, которое способно превратить самый тенистый уголок в праздничный фейерверк ярких, сочных красок. Представьте себе: компактные, сильноветвящиеся кустики высотой 20–30 см, усыпанные множеством крупных, до 5 см в диаметре, махровых цветков. Лепестки этого гибрида имеют уникальную окраску: белую или нежно-лососевую основу, по которой яркими, шалфейно-оранжевыми брызгами и мазками будто бы рассыпаны пятна и штрихи, создавая эффект «флеша» — вспышки (Orange Flash). Эта особенность и дала название сорту, делая каждое соцветие неповторимым, словно отпечаток пальца.

Цветение бальзамина «Афина» — это завораживающее зрелище, которое продолжается непрерывно с июня до самых заморозков. Главное достоинство этого растения — его удивительная теневыносливость. В полутени его окраска становится даже ярче, чем на палящем солнце, что делает его незаменимым для оформления северных сторон сада и участков под кронами деревьев. Благодаря своей способности сильно ветвиться «Афина» образует не просто кустик, а настоящий цветущий шар, который идеально смотрится в подвесных корзинах, балконных ящиках, вазонах и как почвопокровное растение.

