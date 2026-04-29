29 апреля 2026 в 08:35

Компактный кустик, превращающийся в цветущий шар: забудьте о капризных петуниях, это растение проще и ярче

Бальзамин «Афина оранжевая вспышка» — это растение, которое способно превратить самый тенистый уголок в праздничный фейерверк ярких, сочных красок. Представьте себе: компактные, сильноветвящиеся кустики высотой 20–30 см, усыпанные множеством крупных, до 5 см в диаметре, махровых цветков. Лепестки этого гибрида имеют уникальную окраску: белую или нежно-лососевую основу, по которой яркими, шалфейно-оранжевыми брызгами и мазками будто бы рассыпаны пятна и штрихи, создавая эффект «флеша» — вспышки (Orange Flash). Эта особенность и дала название сорту, делая каждое соцветие неповторимым, словно отпечаток пальца.

Цветение бальзамина «Афина» — это завораживающее зрелище, которое продолжается непрерывно с июня до самых заморозков. Главное достоинство этого растения — его удивительная теневыносливость. В полутени его окраска становится даже ярче, чем на палящем солнце, что делает его незаменимым для оформления северных сторон сада и участков под кронами деревьев. Благодаря своей способности сильно ветвиться «Афина» образует не просто кустик, а настоящий цветущий шар, который идеально смотрится в подвесных корзинах, балконных ящиках, вазонах и как почвопокровное растение.

Сажаю в апреле и любуюсь на фиолетовое кружево: чудо-многолетник не боится ни засухи, ни дождя, ни возвратных морозов
Садовод рассказал, какие культуры можно высадить в период холодов
Бросаю эти «забытые» цветы сразу в грунт: без рассады, цветут в первый год и украшают сад до осени
Сажаю «крейзи дейзи» и еще 2 сорта: все поражаются этим мохнатым ромашкам — многолетники для шикарного сада
Успейте посадить в апреле — в июне сад укроют тысячи белых звездочек, от которых не отвести взгляд
Мария Левицкая
М. Левицкая
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

