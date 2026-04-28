28 апреля 2026 в 18:07

Сажаю «Крейзи Дейзи» и ещё 2 сорта: все поражаются этим мохнатым ромашкам — многолетники для шикарного сада

Фото: D-NEWS.ru
Беру проверенный нивяник «Крейзи Дейзи» — и клумба сразу оживает. Это не та простая ромашка, к которой все привыкли: лепестки будто взъерошены, цветы махровые, объёмные и очень живые на вид. Получается обалденная красота: белые соцветия с мягкой «лохматой» текстурой смотрятся дорого и необычно, особенно в массе посадок.

Стебли крепкие, прямые, поэтому цветы отлично подходят не только для клумбы, но и для срезки — в букете стоят долго и выглядят очень эффектно. За счёт высокого процента махровых соцветий куст получается пышным и «воздушным».

Если хочется ещё вау-эффекта, добавляю рядом другие интересные сорта:

«Сноу Леди» — компактный сорт с крупными белоснежными цветами и яркой жёлтой серединкой, цветёт рано и обильно, отлично подходит для переднего плана клумбы.

«Бродвей Лайтс» — настоящая находка: цветы сначала кремово-жёлтые, а потом постепенно светлеют до почти белых, из-за чего куст выглядит как переливчатый и очень необычный.

В итоге даже простая клумба превращается в аккуратный, стильный цветник, который выглядит ухоженно весь сезон без лишних усилий.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Ольга Шмырева
